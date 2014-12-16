《全球汇市》美元下滑因预期美联储明日声明基调谨慎，卢布触及新低

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美元兑日圆下滑，因担心全球经济
* 美元兑欧元和瑞郎走软，遭遇获利了结
* 交易商关注周三美联储货币政策声明
路透纽约12月16日 - 美元兑主要货币周二下滑，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三的货币政策声明中会采取谨慎的基调。另外油价下滑重创俄罗斯卢布至新低，并提振避险日圆。
交易商对美元近期涨势获利了结，因预计美联储在周三结束两日会议后会维持对升息的温和立场，部分因油价大跌。
“美联储在声明中，或在记者会上采取温和立场肯定对美元构成风险，”美银美林G10汇市策略部门董事Kamal Sharma称。
对美联储将保留“等一段长时间”才会升息措辞的预期殃及美元，因预计升息会带动投资资金流入美国，从而提振美元。
油价挫至五年半新低令交易商担心全球经济，美元兑避险日圆挫至约一个月低点。
卢布兑美元暴跌逾11%，创1998年来最大单日跌幅，之后收复部分失地，因油价出现反弹。油价崩跌威胁到俄罗斯经济，因油气销售是俄罗斯的主要出口收入来源。
“目前俄罗斯卢布遭遇完美风暴，”EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示。他称尽管买家回场，但预计卢布兑美元会进一步下挫。
美元兑卢布 纽约尾盘升3.85%，报68.44卢布。
欧元兑美元 升0.6%，报1.2511美元，离逾三周高位1.2569美元不远。美元兑瑞郎 尾盘跌0.62%，报0.9597瑞郎，离逾三周低点0.9555不远。
美元兑日圆 大跌1.04%，报116.60日圆，接近日低115.58日圆，这是11月17日来最低水准。
美股标普500指数 收低0.85%。 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申