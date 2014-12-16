版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 05:53 BJT

《全球汇市》美元下滑因预期美联储明日声明基调谨慎，卢布触及新低

* 美元兑日圆下滑，因担心全球经济

* 美元兑欧元和瑞郎走软，遭遇获利了结

* 交易商关注周三美联储货币政策声明

路透纽约12月16日 - 美元兑主要货币周二下滑，因预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周三的货币政策声明中会采取谨慎的基调。另外油价下滑重创俄罗斯卢布至新低，并提振避险日圆。

交易商对美元近期涨势获利了结，因预计美联储在周三结束两日会议后会维持对升息的温和立场，部分因油价大跌。

“美联储在声明中，或在记者会上采取温和立场肯定对美元构成风险，”美银美林G10汇市策略部门董事Kamal Sharma称。

对美联储将保留“等一段长时间”才会升息措辞的预期殃及美元，因预计升息会带动投资资金流入美国，从而提振美元。

油价挫至五年半新低令交易商担心全球经济，美元兑避险日圆挫至约一个月低点。

卢布兑美元暴跌逾11%，创1998年来最大单日跌幅，之后收复部分失地，因油价出现反弹。油价崩跌威胁到俄罗斯经济，因油气销售是俄罗斯的主要出口收入来源。

“目前俄罗斯卢布遭遇完美风暴，”EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示。他称尽管买家回场，但预计卢布兑美元会进一步下挫。

美元兑卢布 纽约尾盘升3.85%，报68.44卢布。

欧元兑美元 升0.6%，报1.2511美元，离逾三周高位1.2569美元不远。美元兑瑞郎 尾盘跌0.62%，报0.9597瑞郎，离逾三周低点0.9555不远。

美元兑日圆 大跌1.04%，报116.60日圆，接近日低115.58日圆，这是11月17日来最低水准。

美股标普500指数 收低0.85%。 (完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐