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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 13:28 BJT

《全球汇市》美元走高，FED利率指引暗示对经济有信心

周三卢布在前两日急挫后反弹，因俄罗斯政府向出口商施压，不准其囤积外币获利，俄罗斯央行则宣布新举措来支持金融稳定。

油价在周三剧烈震荡后涨跌互见，美国原油期货上涨0.1%至每桶56.54美元，脱离周二创下的五年半低位53.60美元。

欧元 由1.25美元上方下滑至1.2345美元，距离本月稍早触及的两年低点1.2247不到0.01美元。

英镑 周三跌至15个月低点1.5539美元，澳元兑美元 触及四年半低点0.8107美元。

有关欧元走势的下一个焦点是0900GMT公布的德国Ifo企业景气判断指数，该数据料小幅上升。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2342 1.2341 +0.01 -10.21 1.3745

美元/日圆 118.41 118.64 -0.19 +12.45 105.30

欧元/日圆 146.14 146.41 -0.18 +0.97 144.73

美元/瑞郎 0.9728 0.9728 +0.00 +8.96 0.8928

英镑/美元 1.5586 1.5574 +0.08 -5.86 1.6556

美元/加元 1.1632 1.1629 +0.03 +9.53 1.0620

澳元/美元 0.8133 0.8120 +0.16 -8.75 0.8913

新西兰元/美元 0.7710 0.7702 +0.10 -6.04 0.8206

澳元/日圆 96.300 96.340 -0.04 +2.61 93.850

新西兰元/日圆 91.290 91.380 -0.10 +5.65 86.410

英镑/日圆 184.55 184.77 -0.12 +5.86 174.33

澳元/新西兰元 1.0547 1.0536 +0.10 -2.77 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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