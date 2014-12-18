《全球汇市》美元走高，FED利率指引暗示对经济有信心

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
周三卢布在前两日急挫后反弹，因俄罗斯政府向出口商施压，不准其囤积外币获利，俄罗斯央行则宣布新举措来支持金融稳定。
油价在周三剧烈震荡后涨跌互见，美国原油期货上涨0.1%至每桶56.54美元，脱离周二创下的五年半低位53.60美元。
欧元 由1.25美元上方下滑至1.2345美元，距离本月稍早触及的两年低点1.2247不到0.01美元。
英镑 周三跌至15个月低点1.5539美元，澳元兑美元 触及四年半低点0.8107美元。
有关欧元走势的下一个焦点是0900GMT公布的德国Ifo企业景气判断指数，该数据料小幅上升。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2342 1.2341 +0.01 -10.21 1.3745
美元/日圆 118.41 118.64 -0.19 +12.45 105.30
欧元/日圆 146.14 146.41 -0.18 +0.97 144.73
美元/瑞郎 0.9728 0.9728 +0.00 +8.96 0.8928
英镑/美元 1.5586 1.5574 +0.08 -5.86 1.6556
美元/加元 1.1632 1.1629 +0.03 +9.53 1.0620
澳元/美元 0.8133 0.8120 +0.16 -8.75 0.8913
新西兰元/美元 0.7710 0.7702 +0.10 -6.04 0.8206
澳元/日圆 96.300 96.340 -0.04 +2.61 93.850
新西兰元/日圆 91.290 91.380 -0.10 +5.65 86.410
英镑/日圆 184.55 184.77 -0.12 +5.86 174.33
澳元/新西兰元 1.0547 1.0536 +0.10 -2.77 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/许娜/戴素萍/王兴亚)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。