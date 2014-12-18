《全球汇市》美元续受美联储声明带动小涨，瑞士央行实施负利率重创瑞郎

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 美元兑瑞郎触及28个月高位
* 美元兑欧元和日圆走强，续受美联储声明带动
* 美元兑卢布反弹
路透纽约12月18日 - 美元兑主要货币周四连升第二日，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能很快升息，而其他国家仍在放宽货币政策。
美元兑瑞郎触及28个月高位0.9847瑞郎，此前瑞士央行称，将对在央行的活期存款账户实施负0.25%的利率，以便遏制买入瑞郎避险的操作。
欧元兑美元跌至12月8日来最低的1.2266美元，美元兑日圆也升至一周高位119.30日圆，昨日美联储释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间 ”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。
美联储接近收紧货币政策同欧洲、日本和瑞士还在放宽政策的对比“可能更为鲜明”，并继续推高美元，道明证券首席汇市策略师Shaun Osborne表示。
升息预计会带动投资资金流入美国，从而提振美元。美联储对美国经济的乐观评价也扶助美元兑避险日圆扩大升势。
美元兑俄罗斯卢布在周三暴跌逾12%后反弹。
分析师表示，油价续挫以及俄罗斯总统普京鲜有切实措施将俄罗斯经济带出危机损及卢布。美元兑卢布 纽约尾盘升2.68%，报61.75卢布。
“油价下挫正在摧毁俄罗斯的经济。”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。俄罗斯主要出口营收来自油气销售。
欧元兑美元 尾盘跌0.5%，报1.2281美元，美元兑瑞郎 升0.77%，报0.9803瑞郎。美元兑日圆 升0.13%，报118.77日圆。
美元指数 小涨0.1%，报89.222。
多数美国公债收益率触及一周高位，美股标普500指数 尾盘大涨约2%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。