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亚洲 | 2014年 12月 19日 星期五 17:19 BJT

《全球汇市》日圆受风险偏好走强压制而走弱，日本央行维持政策不变

两年期美国公债 与可比德国公债 利差扩大至近八年最高.

瑞士央行的负利率将从1月22日起生效，欧洲央行下次会议刚好在这一天。这令人猜测欧央行可能在明年年初采取行动。

“我们对2015年底的欧元/美元长期汇率目标1.12美元是基于现有政策的预测，但欧洲央行量化宽松可能让这个目标更快实现，”摩根士丹利在一份报告中称。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2282 1.2285 -0.02 -10.64 1.3745

美元/日圆 119.32 118.82 +0.42 +13.31 105.30

欧元/日圆 146.55 145.99 +0.38 +1.33 144.63

美元/瑞郎 0.9800 0.9798 +0.02 +9.77 0.8928

英镑/美元 1.5658 1.5668 -0.06 -5.42 1.6556

美元/加元 1.1595 1.1575 +0.17 +9.18 1.0620

澳元/美元 0.8152 0.8164 -0.15 -8.54 0.8913

新西兰元/美元 0.7765 0.7761 +0.05 -5.37 0.8206

欧元/瑞郎 1.2040 1.2037 +0.02 -1.88 1.2271

欧元/英镑 0.7843 0.7850 -0.09 -5.47 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.4776 9.4555 +0.23 +7.12 8.8474

美元/挪威克朗 7.3838 7.3960 -0.16 +21.72 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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