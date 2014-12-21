重温稿-更新版 1-《全球汇市》美元触及多年高位，延续美联储声明后的升势且受年底押注带动

* 美元指数触及逾八年半高位

* 美元兑瑞郎徘徊在28个月高位附近

* 对明年美联储升息的预期提振美元

* 美元兑卢布下滑

路透纽约12月19日 - 美元兑主要货币周五触及逾八年半最高位，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)同其他主要央行的货币政策愈发背离，且年底前对美元有多头押注。

欧元兑美元触及28个月低点，美元兑瑞郎则徘徊在28个月高位附近，美元兑日圆升至逾一周高位，因美联储周三暗示可能在明年升息，而欧洲、日本和瑞士还在放宽货币政策。

“美元继续全面走强的势头，受到美联储声明的进一步支撑。”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

美元兑其他主要货币走强，是因市场认为美联储升息会带动资金流入美国，从而提振美元。

策略师还表示，交易商青睐美元，因认为在年底市场波动的情况下，美元是最安全的投资。今年迄今美元兑主要货币大涨了约12%。

“这些市场相当警惕，一有风吹草动都会受影响。”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，“许多投资人希望持有获利的仓位。”

美元兑俄罗斯卢布 下滑，尾盘重挫5.69%，报58.40卢布。分析师指，部分是因油价反弹。俄罗斯主要出口营收来自油气销售。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.5%，报1.2224美元，盘中触及28个月低点1.2221美元。

美元兑瑞郎 升0.42%，报0.9840瑞郎，略低于周四所创的28个月高位0.9847。美元兑日圆 升0.63%，报119.55日圆，之前触及逾一周最高的119.62日圆。

美元指数 尾盘升0.41%，报89.611，稍早升至2006年4月来最高的89.654。

美股标普500指数 周五收高0.46%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2226 1.2285 -0.48 -11.05 1.3745

美元/日圆 119.49 118.82 +0.56 +13.48 105.30

欧元/日圆 146.12 145.99 +0.09 +1.03 144.63

美元/瑞郎 0.9834 0.9798 +0.37 +10.15 0.8928

英镑/美元 1.5629 1.5668 -0.25 -5.60 1.6556

美元/加元 1.1599 1.1575 +0.21 +9.22 1.0620

澳元/美元 0.8141 0.8164 -0.28 -8.66 0.8913

欧元/瑞郎 1.2031 1.2037 -0.05 -1.96 1.2271

欧元/英镑 0.7820 0.7850 -0.38 -5.75 0.8297

新西兰元/美元 0.7746 0.7761 -0.19 -5.61 0.8206

美元/挪威克朗 7.3618 7.3960 -0.46 +21.36 6.0663

欧元/挪威克朗 9.0026 9.0872 -0.93 +7.96 8.3387

美元/瑞典克朗 7.7392 7.6978 +0.54 +20.24 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.4628 9.4555 +0.08 +6.96 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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