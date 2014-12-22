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亚洲 | 2014年 12月 22日 星期一 17:30 BJT

《全球汇市》欧元小涨，但欧洲央行政策前景和希腊选举仍构成风险

民调显示，希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)所在的党派支持率落后于左翼激进联盟党。此前该国总理称如果国会支持他提议的新总统候选人，他愿意吸收赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，并在2015年底举行选举。

市场担心的是，这可能令希腊违约，甚至退出欧元区的威胁重燃。

“市场目前可能因假期而交投淡静，但希腊12月29日的投票可能令情况改变，”一日系银行的交易员说。

英镑兑美元小升0.1%至1.5630美元，但兑欧元跌0.2%至0.7844英镑。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2265 1.2226 +0.32 -10.77 1.3745

美元/日圆 119.79 119.49 +0.25 +13.76 105.30

欧元/日圆 146.94 146.12 +0.56 +1.60 144.63

美元/瑞郎 0.9807 0.9834 -0.27 +9.85 0.8928

英镑/美元 1.5623 1.5629 -0.04 -5.64 1.6556

美元/加元 1.1593 1.1599 -0.05 +9.16 1.0620

澳元/美元 0.8140 0.8141 -0.01 -8.67 0.8913

新西兰元/美元 0.7746 0.7746 +0.00 -5.61 0.8206

欧元/瑞郎 1.2031 1.2031 +0.00 -1.96 1.2271

欧元/英镑 0.7841 0.7820 +0.27 -5.50 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.4948 9.4628 +0.34 +7.32 8.8474

美元/挪威克朗 7.3741 7.3618 +0.17 +21.56 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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