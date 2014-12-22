《全球汇市》美元攀升，受公债收益率上涨支撑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 美国两年期公债标售得标利率为2011年中来最高，扶助美元
* 美元兑日圆升至两周高位
* 希腊选举令欧元投资人担忧
* 节前成交受限
路透纽约12月22日 - 美元周一纽约尾盘上涨，因美国公债收益率上升令美元相对欧元的优势增强，在节前清淡的交投中，欧元兑美元被压回至两年半低点。
“我们认为今日影响美元走势的是公债收益率。两年期公债标售得标利率略高于70个基点，为2011年中来最高，这扩大了美元计价的短债收益率优势，并带动美元走强。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
欧元兑美元 跌穿上周五所创的两年半低点，触及1.2216美元的两年半新低，当日小跌。盘中稍早，欧元得益于一些对欧元空头仓位的获利了结上涨。
今日稍早，在美国公布成屋销售年率降至六个月最低后，美元一度受压。
周二将有大量经济数据出炉，预计会是圣诞节和新年假期前市场交投的最后一波高潮。周二的数据包括美国11月耐用品订单、第三季国内生产总值(GDP)终值、房价和通胀数据。
美国联邦储备理事会(FED/美联储)和欧洲央行货币政策前景的迥异令欧元可能在明年进一步走软。美联储势将在明年收紧政策，而欧洲央行还在为进一步放宽政策作准备。
欧洲央行管理委员会委员暨比利时央行总裁柯恩(Luc Coene)在周六刊出的访问中称，欧洲央行应开始购买政府债券，以应对欧元区欠佳的投资人信心和低通胀问题。
希腊总统选举也令欧元投资人关切，因这可能令希腊再度出现违约，甚至退出欧元区的风险。
希腊总理萨马拉斯提名的总统候选人需要在定于12月23日和29日举行的后两轮总统选举中胜出，才能避免提前大选。萨马拉斯周日表示，如果国会支持他提议的新总统候选人，他愿意吸收赞成欧洲一体化的独立人士进入政府，并在2015年底举行选举。
美元兑日圆 持于两周高位120.08日圆附近，当日升0.45%。英镑兑美元 跌0.25%，报1.5629美元，英镑兑欧元 跌约0.27%，报0.7845英镑。
今日 上日 当日 今年以来 2013年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2229 1.2226 +0.02 -11.03 1.3745
美元/日圆 120.05 119.49 +0.47 +14.01 105.30
欧元/日圆 146.78 146.12 +0.45 +1.49 144.63
美元/瑞郎 0.9837 0.9834 +0.03 +10.18 0.8928
英镑/美元 1.5588 1.5629 -0.26 -5.85 1.6556
美元/加元 1.1625 1.1599 +0.22 +9.46 1.0620
澳元/美元 0.8132 0.8141 -0.11 -8.76 0.8913
欧元/瑞郎 1.2028 1.2031 -0.02 -1.98 1.2271
欧元/英镑 0.7844 0.7820 +0.31 -5.46 0.8297
新西兰元/美元 0.7725 0.7746 -0.27 -5.86 0.8206
美元/挪威克朗 7.4225 7.3618 +0.82 +22.36 6.0663
欧元/挪威克朗 9.0792 9.0026 +0.85 +8.88 8.3387
美元/瑞典克朗 7.7958 7.7392 +0.73 +21.11 6.4367
欧元/瑞典克朗 9.5346 9.4628 +0.76 +7.77 8.8474
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 张涛)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申