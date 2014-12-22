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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 07:26 BJT

《全球汇市》美元指数触及近九年高点，亚洲盘初交易清淡

另一方面，希腊如果无法选出总统，有可能在明年2月初提前选举，这让该国的纾困谈判面临风险。

沙特石油部长欧那密表示，不管油价跌到什么程度，石油输出国组织(OPEC)也不会减产。之后油价继续下跌。

毫无意外，加拿大和挪威等石油生产国的货币受创。美元兑挪威克朗 上涨至7.4210，不过未达到上周所及的12年半高点7.8558，当时俄罗斯卢布剧烈下挫。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2226 1.2229 -0.02 -11.05 1.3745

美元/日圆 120.12 120.05 +0.06 +14.07 105.30

欧元/日圆 146.86 146.81 +0.03 +1.47 144.73

美元/瑞郎 0.9839 0.9837 +0.02 +10.20 0.8928

英镑/美元 1.5581 1.5588 -0.04 -5.89 1.6556

美元/加元 1.1632 1.1625 +0.06 +9.53 1.0620

澳元/美元 0.8118 0.8132 -0.17 -8.92 0.8913

新西兰元/美元 0.7722 0.7725 -0.04 -5.90 0.8206

澳元/日圆 97.510 97.620 -0.11 +3.90 93.850

新西兰元/日圆 92.760 92.740 +0.02 +7.35 86.410

英镑/日圆 187.16 187.13 +0.02 +7.36 174.33

澳元/新西兰元 1.0509 1.0520 -0.10 -3.13 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 张荻/李爽/徐文焰/李春喜; 审校 王兴亚/戴素萍/郑茵)
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