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亚洲 | 2014年 12月 23日 星期二 17:25 BJT

《全球汇市》澳元触及四年半低点，受累于中国增长疑虑

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2232 1.2229 +0.02 -11.01 1.3745

美元/日圆 120.09 120.05 +0.03 +14.05 105.30

欧元/日圆 146.93 146.78 +0.10 +1.59 144.63

美元/瑞郎 0.9832 0.9837 -0.05 +10.13 0.8928

英镑/美元 1.5587 1.5588 -0.01 -5.85 1.6556

美元/加元 1.1613 1.1625 -0.10 +9.35 1.0620

澳元/美元 0.8125 0.8132 -0.09 -8.84 0.8913

新西兰元/美元 0.7740 0.7725 +0.19 -5.68 0.8206

欧元/瑞郎 1.2029 1.2028 +0.01 -1.97 1.2271

欧元/英镑 0.7849 0.7844 +0.06 -5.40 0.8297

欧元/瑞典克朗 9.5050 9.5346 -0.31 +7.43 8.8474

美元/挪威克朗 7.4127 7.4225 -0.13 +22.19 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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