《全球汇市》澳元触及四年半低点，受累于中国增长疑虑

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2232 1.2229 +0.02 -11.01 1.3745
美元/日圆 120.09 120.05 +0.03 +14.05 105.30
欧元/日圆 146.93 146.78 +0.10 +1.59 144.63
美元/瑞郎 0.9832 0.9837 -0.05 +10.13 0.8928
英镑/美元 1.5587 1.5588 -0.01 -5.85 1.6556
美元/加元 1.1613 1.1625 -0.10 +9.35 1.0620
澳元/美元 0.8125 0.8132 -0.09 -8.84 0.8913
新西兰元/美元 0.7740 0.7725 +0.19 -5.68 0.8206
欧元/瑞郎 1.2029 1.2028 +0.01 -1.97 1.2271
欧元/英镑 0.7849 0.7844 +0.06 -5.40 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.5050 9.5346 -0.31 +7.43 8.8474
美元/挪威克朗 7.4127 7.4225 -0.13 +22.19 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 朱晓军/田建华/杜明霞/高琦/王洋)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选