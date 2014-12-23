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亚洲 | 2014年 12月 24日 星期三 07:47 BJT

《全球汇市》美元指数触及近九年高位，因美国经济增长强劲

“展望明年，如果新兴市场跌势加剧，可能促使瑞士和日本等国央行加大防御措施的力度，”荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley表示。

“明年其他央行也可能关注新兴市场，特别是美联储。”

由于全球需求放缓导致石油和铁矿石价格大跌，2015年初大宗商品货币可能继续失宠。

澳元兑美元 未来数月料将跌破0.8美元，今年已经下跌逾9%来到四年半低点0.8087美元。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2174 1.2171 +0.02 -11.43 1.3745

美元/日圆 120.69 120.67 +0.02 +14.62 105.30

欧元/日圆 146.93 146.87 +0.04 +1.52 144.73

美元/瑞郎 0.9876 0.9876 +0.00 +10.62 0.8928

英镑/美元 1.5522 1.5520 +0.01 -6.25 1.6556

美元/加元 1.1619 1.1613 +0.05 +9.41 1.0620

澳元/美元 0.8109 0.8101 +0.10 -9.02 0.8913

新西兰元/美元 0.7714 0.7706 +0.10 -6.00 0.8206

澳元/日圆 97.870 97.750 +0.12 +4.28 93.850

新西兰元/日圆 93.100 93.000 +0.11 +7.74 86.410

英镑/日圆 187.34 187.29 +0.03 +7.46 174.33

澳元/新西兰元 1.0505 1.0504 +0.01 -3.16 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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