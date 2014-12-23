《全球汇市》美元指数触及近九年高位，因美国经济增长强劲

中国债市动态：现券波动微弱但IRS小涨，一级进出口行新债需求尚可
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
“展望明年，如果新兴市场跌势加剧，可能促使瑞士和日本等国央行加大防御措施的力度，”荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley表示。
“明年其他央行也可能关注新兴市场，特别是美联储。”
由于全球需求放缓导致石油和铁矿石价格大跌，2015年初大宗商品货币可能继续失宠。
澳元兑美元 未来数月料将跌破0.8美元，今年已经下跌逾9%来到四年半低点0.8087美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2174 1.2171 +0.02 -11.43 1.3745
美元/日圆 120.69 120.67 +0.02 +14.62 105.30
欧元/日圆 146.93 146.87 +0.04 +1.52 144.73
美元/瑞郎 0.9876 0.9876 +0.00 +10.62 0.8928
英镑/美元 1.5522 1.5520 +0.01 -6.25 1.6556
美元/加元 1.1619 1.1613 +0.05 +9.41 1.0620
澳元/美元 0.8109 0.8101 +0.10 -9.02 0.8913
新西兰元/美元 0.7714 0.7706 +0.10 -6.00 0.8206
澳元/日圆 97.870 97.750 +0.12 +4.28 93.850
新西兰元/日圆 93.100 93.000 +0.11 +7.74 86.410
英镑/日圆 187.34 187.29 +0.03 +7.46 174.33
澳元/新西兰元 1.0505 1.0504 +0.01 -3.16 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张荻/王颖/徐文焰/李春喜 审校 张涛/李爽/戴素萍)
路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。
路透北京4月27日 - 人民币兑美元即期周四早盘走贬，中间价跌至两周新低。交易员称，尽管美国总统特朗普减税计划让美元指数微跌，但人民币并未走升反而下滑，主要是跟随离岸CNH的走势，盘中大行则适度提供流动性满足客盘购汇需求。
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