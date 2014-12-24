更新版 1-《全球汇市》美元指数从近九年高位回落，圣诞节前交投淡静

* 美元指数从2006年初来最高水准回落

* 圣诞节前交投淡静令美国公布GDP数据后的美元升势暂歇

* 欧元兑美元反弹0.25%，但仍接近28个月低点

* 商品货币2015年初前景黯淡 (新增文末汇率表格)

路透纽约12月24日 - 投资人周三在圣诞节前的淡静交投中缩减美元仓位，将美元从周二美国公布强劲的经济成长数据后所创的近九年高位拉回。经济成长数据巩固了美联储快将升息的观点。

美元指数 回落0.13%，报89.943，周二美国公布第三季国内生产总值(GDP)环比年率终值上修至成长5.0%后，美元指数触及2006年3月来最高，两年期美国公债收益率 跳升至逾四年最高的0.747%，美元相对其他货币的收益率优势明显。

“我认为在昨日公布强劲GDP数据后，我们可以对年底美元走强的观点颇为放心。”法国巴黎银行驻伦敦汇市策略师Michael Sneyd表示。

今年美元指数大涨12.3%，势将创近10年最佳年度表现，尽管美元升势是在下半年才有起色。

美国今日公布的一周初请失业金数据也优于预期，不过汇市无甚反应。

美国公布的一系列强劲经济数据刺激投资人买入美元计价资产，损及欧元和日圆。欧元区和日本还在进一步放宽货币政策以支撑经济成长。

根据汤森路透数据，欧元兑美元 升0.20%，但仍离美国公布GDP数据后触及的28个月低点1.2164美元不远。纽约尾盘，欧元报1.2195美元。

“欧元/美元仍在1.22美元附近，且看上去步履沉重。在该水准有强劲的支撑，但如果跌穿会为跌至1.12美元区域打开通道。”道明证券首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

“要出现上述走势，美国公债收益率需要进一步上涨，且数据也要强劲。这会令市场对美联储升息保持警惕。明年第一季后我们就会坐立不安了。”他指出。

明年年初，商品货币可能仍不受青睐，因全球需求放缓，油价和铁矿石价格重挫。今日澳元兑美元小涨，加元兑美元下滑。

英镑兑美元 升0.28%，报1.5563美元，从周二触及的16个月低点反弹。欧元兑英镑 跌0.1%，报0.7832英镑。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2193 1.2171 +0.18 -11.29 1.3745

美元/日圆 120.48 120.67 -0.16 +14.42 105.30

欧元/日圆 146.87 146.86 +0.01 +1.55 144.63

美元/瑞郎 0.9859 0.9876 -0.17 +10.43 0.8928

英镑/美元 1.5558 1.5520 +0.24 -6.03 1.6556

美元/加元 1.1623 1.1613 +0.09 +9.44 1.0620

澳元/美元 0.8104 0.8101 +0.04 -9.08 0.8913

欧元/瑞郎 1.2024 1.2021 +0.02 -2.01 1.2271

欧元/英镑 0.7837 0.7840 -0.04 -5.54 0.8297

新西兰元/美元 0.7721 0.7706 +0.19 -5.91 0.8206

美元/挪威克朗 7.4466 7.4470 -0.01 +22.75 6.0663

欧元/挪威克朗 9.0805 9.0654 +0.17 +8.90 8.3387

美元/瑞典克朗 7.8055 7.7991 +0.08 +21.27 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.5342 9.4942 +0.42 +7.76 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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