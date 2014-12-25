《全球汇市》美元兑日圆微跌，假日交易清淡

根据日本央行周四公布的11月会议记录，在扩大刺激政策一个月之后，日本央行罕见地呼吁政府，稳步推进改善财政的措施。
日本央行在11月的会议上维持货币政策不变，而10月曾扩大刺激计划规模，以预防油价下滑以及随后出现的通胀放缓会推迟2%物价目标的实现。
该行在12月会议上维持政策不变。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2196 1.2193 +0.02 -11.27 1.3745
美元/日圆 120.30 120.48 -0.15 +14.25 105.30
欧元/日圆 146.72 146.90 -0.12 +1.37 144.73
美元/瑞郎 0.9857 0.9859 -0.02 +10.41 0.8928
英镑/美元 1.5563 1.5558 +0.03 -6.00 1.6556
美元/加元 1.1628 1.1623 +0.04 +9.49 1.0620
澳元/美元 0.8108 0.8104 +0.05 -9.03 0.8913
新西兰元/美元 0.7734 0.7721 +0.17 -5.75 0.8206
澳元/日圆 97.540 97.640 -0.10 +3.93 93.850
新西兰元/日圆 93.040 93.020 +0.02 +7.67 86.410
英镑/日圆 187.22 187.44 -0.12 +7.39 174.33
澳元/新西兰元 1.0477 1.0484 -0.07 -3.42 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 张涛/张荻/李爽/李春喜 审校 王兴亚/孙茉莉)