更新版1-《全球汇市》美元在清淡交投中触及多年新高，受年底押注带动

* 美元兑欧元和瑞郎触及多年新高

* 美国同其他地区央行货币政策背离继续提振美元

* 在日本批准新的刺激支出计划后，美元兑日圆上涨 (新增文末汇率表格)

路透纽约12月29日 - 美元兑欧元周一触及约29个月新高，因交易商预计美国将收紧货币政策，同其他国家的货币政策前景迥异，美元没有理由停止今年的升势。

欧元兑美元跌至1.2142美元，为约29个月来最低，因市场持续相信美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能早至明年就会升息，而其他经济体还在实施放宽货币政策。

美联储朝着升息的政策路径同欧洲、日本和瑞士的刺激性政策大相径庭，扶助今年美元兑一篮子主要货币大涨约13%。

“美元升势还未结束，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示。

交易商认为没有理由在年底前扭转走势，特别是鉴于在清淡交投中波动性可能增加。日本政府周六批准290亿美元的刺激措施方案，也巩固了美元将得益于收紧政策的押注。

两周前，日本首相安倍晋三的执政联盟赢得选举，其推行的“安倍经济学”刺激政策获得新的民意支持。日本政府称，预计这项规模3.5万亿日圆(291.2亿美元)的计划会使GDP提高0.7%。

“安倍经济学重回轨道，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Thierry Albert Wizman表示。

美元兑欧元稍早下滑，因在希腊一如预期未能选出新总统，对该国救助计划构成风险后，交易商对欧元空头仓位获利了结。

在新年假期前交投清淡，许多交易商已经结账。日本市场周三至周五将休市，下周一恢复交易。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.2%，报1.2151美元，美元兑日圆 升0.22%，报120.67日圆，美元兑瑞郎 升0.21%，报0.9898瑞郎，盘中触及29个月高位0.9907。

美元指数 尾盘升0.20%，报90.21，盘中创约九年新高90.265。

美国股市周一在淡静交投中几收平盘，标普500指数再创新高，但能源价格稍早升势失去动能后股市涨幅受限。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2151 1.2175 -0.20 -11.60 1.3745

美元/日圆 120.65 120.39 +0.22 +14.58 105.30

欧元/日圆 146.60 146.58 +0.01 +1.36 144.63

美元/瑞郎 0.9897 0.9876 +0.21 +10.85 0.8928

英镑/美元 1.5512 1.5554 -0.27 -6.31 1.6556

美元/加元 1.1632 1.1625 +0.06 +9.53 1.0620

澳元/美元 0.8130 0.8115 +0.18 -8.78 0.8913

欧元/瑞郎 1.2028 1.2027 +0.01 -1.98 1.2271

欧元/英镑 0.7828 0.7829 -0.01 -5.65 0.8297

新西兰元/美元 0.7787 0.7751 +0.46 -5.11 0.8206

美元/挪威克朗 7.4580 7.4639 -0.08 +22.94 6.0663

欧元/挪威克朗 9.0629 9.0960 -0.36 +8.68 8.3387

美元/瑞典克朗 7.8570 7.8542 +0.04 +22.07 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.5463 9.5643 -0.19 +7.90 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价