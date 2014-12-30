《全球汇市》美元兑日圆下滑，遭遇年底获利了结

* 美元兑日圆触及一周半低点

* 欧元兑日圆跌至一个半月低点

* 美元从近期所创的多年高位回软

路透纽约12月30日 - 美元兑避险日圆周二触及一周半低点，此前交易商对近期创下多年高位的美元获利了结，将在日圆上的盈利落袋为安。

美元兑一篮子主要货币周二盘初刷新近九年高位，之后回吐升幅，兑日圆也跌至118.87日圆，因交易商了结获利。今年美元兑主要货币大涨超过12%。

欧元兑日圆也下滑，纽约尾盘跌0.91%，报145.26日圆，盘中挫至约一个半月低点144.77日圆。

“到年底了，投资人对一些获利颇丰的资产做些了结。”ING Capital Markets外汇部门董事Lane Newman称。他特指的是对美元多头获利了结。

分析师指出，美元仍接近近期高位。欧元兑美元盘中稍早触及29个月低点1.2123美元，美元兑瑞郎则创下29个月新高0.9920瑞郎。

欧元兑日圆下跌，兑美元回吐稍早升幅，因市场对欧洲央行可能在1月22日举行的下一次货币政策会议上就将宣布购买公债，追加刺激性货币政策的预期升温。此举预计会打压欧元。

“欧洲央行在1月份实施量化宽松或进一步放宽政策的机率很大，”法国兴业银行高级外汇分析师Sebastien Galy表示。

在新年假期前，交投清淡。日本市场周三至周五休市，下周一恢复交易。

美元兑日圆 纽约尾盘跌0.94%，报119.54日圆，欧元兑美元 持平，报1.2151美元，美元兑瑞郎 跌0.06%，报0.9893瑞郎。

美元指数 尾盘跌0.22%，报89.989。英镑兑美元 升0.27%，报1.5553美元。

美股标普500指数 收低0.49%，指标美国10年期公债 收益率尾盘报2.19%，稍早触及一周低点2.17%。 (完)

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