《全球汇市》美元2014年表现抢眼，美指料涨12%创九年最大升幅

不过，美元走势可能震荡。
Ino补充道，市场人士持仓状况已经为日圆进一步走软预做准备的事实，可能有助于缓解美元兑日圆的涨势，而若希腊疑虑加剧，日圆可能获得短线提振。
欧元兑美元 微涨0.1%至1.2163美元，周二触及29个月低点1.2123。欧元兑美元今年下滑11.5%，料创下2005年以来最大年度跌幅。
希腊执政联盟周一未能在国会取得足够票数以选出总统，从而需在1月进行提前大选，并让希腊进入政治动荡期。
目前市场担心希腊左翼激进联盟党可能会赢得选举，并让该国的国际援助横生枝节。
欧元原本就被欧洲央行2015年进一步放宽政策的前景打压，希腊政局令欧元面临更大压力。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2156 1.2156 +0.00 -11.56 1.3745
美元/日圆 119.65 119.46 +0.16 +13.63 105.30
欧元/日圆 145.45 145.22 +0.16 +0.50 144.73
美元/瑞郎 0.9892 0.9888 +0.04 +10.80 0.8928
英镑/美元 1.5559 1.5557 +0.01 -6.02 1.6556
美元/加元 1.1604 1.1610 -0.05 +9.27 1.0620
澳元/美元 0.8184 0.8181 +0.04 -8.18 0.8913
新西兰元/美元 0.7828 0.7827 +0.01 -4.61 0.8206
澳元/日圆 97.920 97.730 +0.19 +4.34 93.850
新西兰元/日圆 93.660 93.500 +0.17 +8.39 86.410
英镑/日圆 186.16 185.84 +0.17 +6.79 174.33
澳元/新西兰元 1.0448 1.0447 +0.01 -3.69 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译/审校 王兴亚/许娜/蔡美珍/李春喜/于春红)