更新版 1-《全球汇市》美元在淡静交投中上涨，创1997年来最大年度升幅

(新增文末表格)

* 美元兑其他主要货币在2014年全线上扬

* 2014年美元指数上涨约13%，涨幅为1997年以来最大

* 美元兑欧元和瑞郎触及29个月新高

路透纽约12月31日 - 美元兑一篮子主要货币2014年录得约13%涨幅，年度表现为1997年来最为强劲，而且根据多数主要银行的看法，这仅是明年进一步上涨的序曲。

交易商看好美元今年升势将持续至新的一年，美元兑欧元今日被推高至29个月新高1.2098美元，略低于备受关注的1.21美元技术水准，美元兑瑞郎今日也在清淡交投中触及29个月新高0.9944瑞郎。

衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数 纽约尾盘升0.33%，报90.288，创1997年来最大年度升幅，当年升幅也仅略高于13%。

“美元一路走强，交易商持有大量美元仓位进入新年。”EverBank Wealth Management高级市场策略师Chris Gaffney表示。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年料将升息，而欧洲和日本还在实施刺激性的货币政策，这种政策路线的分化推动美元指数周二触及逾八年半新高。

不过目前并不清楚明年上半年若进一步走坚，能否帮助削弱美联储升息的前景。许多人也担心新兴市场愈发动荡的氛围--主要是中国--可能预示着未来发生更糟的事情。此外，政局不稳也可能再次威胁希腊在欧元区的地位，这也加剧了投资者对于经济增长和全球金融体系的忧虑。

“我认为波动性肯定会上升，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。不过他也预计美元升势可能将持续。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.48%，报1.2098美元，美元兑瑞郎 升0.52%，报0.9939瑞郎。美元兑日圆 升0.28%，报119.79日圆。

英镑兑美元 尾盘升0.17%，报1.5585美元。

美股主要股指以略低于纪录高位水准作收，指标标普500指数 连续第三年录得双位数百分比升幅，今日收低1.03%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2102 1.2097 +0.04 -11.95 1.3745

美元/日圆 119.77 119.68 +0.08 +13.74 105.30

欧元/日圆 144.91 144.77 +0.10 +0.19 144.63

美元/瑞郎 0.9939 0.9941 -0.02 +11.32 0.8928

英镑/美元 1.5544 1.5573 -0.19 -6.11 1.6556

美元/加元 1.1615 1.1618 -0.03 +9.37 1.0620

澳元/美元 0.8177 0.8168 +0.11 -8.26 0.8913

欧元/瑞郎 1.2029 1.2026 +0.02 -1.97 1.2271

欧元/英镑 0.7758 0.7755 +0.04 -6.50 0.8297

新西兰元/美元 0.7797 0.7797 +0.00 -4.98 0.8206

美元/挪威克朗 7.4510 7.4720 -0.28 +22.83 6.0663

欧元/挪威克朗 9.0182 9.0392 -0.23 +8.15 8.3387

美元/瑞典克朗 7.7900 7.7955 -0.07 +21.02 6.4367

欧元/瑞典克朗 9.4413 9.4688 -0.29 +6.71 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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