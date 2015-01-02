《全球汇市》美元兑欧元和瑞郎触及多年高位，德拉吉讲话令QE预期升温

标题新闻：G7财政官员对美国政府的税改等政策给全球经济增长带来的风险表示担忧-美财政部高官
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* 欧洲央行总裁有关物价稳定的讲话打压欧元
* 美元指数触及2006年3月来最高
* 美元兑瑞郎触及平价
* 英国制造业数据不及预期，英镑下挫
路透纽约1月2日 - 美元兑欧元周五升至四年半最高，兑瑞郎触及平价水准，之前欧洲央行总裁的讲话，引发了对于该行将在本月晚些时候采取更大胆举措的预期。
欧元兑美元 一度跌至1.2005美元，为2010年6月来最低，之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。
“市场和评论人士对此已经议论多时，但从关键人物的嘴里听到对欧元还是会有明显影响的。”DailyFX.com量化策略师David Rodriguez表示。
欧元区公布的制造业数据令人失望也令欧元承压。美元指数触及近九年高位91.087，尾盘也在该水准附近。
去年美国联邦储备理事会(FED/美联储)迈向升息以及欧洲和日本还在放宽货币政策的对比，提振了美元，许多分析师预计政策的迥异在2015年也会继续带动美元升势。
美元兑瑞郎今日在逾四年来首次触及平价水准。德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示，德拉吉的讲话令瑞士央行为保住1.20瑞郎兑1欧元上限而进一步放宽政策的压力加重。
瑞士央行在2011年实施了汇率限制，当时瑞郎强势令出口业受压，并出现通缩威胁。瑞士央行在12月18日放宽货币政策，宣布将对部分投资人所持的瑞郎大额存款实施负0.25%的利率。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.78%，报1.2007美元，美元兑瑞郎 升0.7%，报1瑞郎。美元兑日圆 升0.48%，报120.36日圆，盘中触及逾一周高位120.74日圆。
英镑兑美元 触及17个月低点1.5332美元，此前数据显示12月英国制造业扩张幅度不及预期。
美国股市标普500指数 尾盘跌0.27%。 。(完)
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