重温稿-《全球汇市》美元兑欧元和瑞郎触及多年高位，德拉吉讲话令QE预期升温

* 欧洲央行总裁有关物价稳定的讲话打压欧元

* 美元指数触及2006年3月来最高

* 美元兑瑞郎触及平价

* 英国制造业数据不及预期，英镑下挫

路透纽约1月2日 - 美元兑欧元周五升至四年半最高，兑瑞郎触及平价水准，之前欧洲央行总裁的讲话，引发了对于该行将在本月晚些时候采取更大胆举措的预期。

欧元兑美元 一度跌至1.2005美元，为2010年6月来最低，之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。

“市场和评论人士对此已经议论多时，但从关键人物的嘴里听到对欧元还是会有明显影响的。”DailyFX.com量化策略师David Rodriguez表示。

欧元区公布的制造业数据令人失望也令欧元承压。美元指数触及近九年高位91.087，尾盘也在该水准附近。

去年美国联邦储备理事会(FED/美联储)迈向升息以及欧洲和日本还在放宽货币政策的对比，提振了美元，许多分析师预计政策的迥异在2015年也会继续带动美元升势。

美元兑瑞郎今日在逾四年来首次触及平价水准。德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示，德拉吉的讲话令瑞士央行为保住1.20瑞郎兑1欧元上限而进一步放宽政策的压力加重。

瑞士央行在2011年实施了汇率限制，当时瑞郎强势令出口业受压，并出现通缩威胁。瑞士央行在12月18日放宽货币政策，宣布将对部分投资人所持的瑞郎大额存款实施负0.25%的利率。

欧元兑美元 纽约尾盘跌0.78%，报1.2007美元，美元兑瑞郎 升0.7%，报1瑞郎。美元兑日圆 升0.48%，报120.36日圆，盘中触及逾一周高位120.74日圆。

英镑兑美元 触及17个月低点1.5332美元，此前数据显示12月英国制造业扩张幅度不及预期。

美国股市标普500指数 尾盘跌0.27%。 。(完)

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