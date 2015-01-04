重温稿-《全球汇市》美元兑欧元和瑞郎触及多年高位，德拉吉讲话令QE预期升温

香港证券：证监会就建议降低互联网交易的黑客入侵风险展开两个月谘询
路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
* 欧洲央行总裁有关物价稳定的讲话打压欧元
* 美元指数触及2006年3月来最高
* 美元兑瑞郎触及平价
* 英国制造业数据不及预期，英镑下挫
路透纽约1月2日 - 美元兑欧元周五升至四年半最高，兑瑞郎触及平价水准，之前欧洲央行总裁的讲话，引发了对于该行将在本月晚些时候采取更大胆举措的预期。
欧元兑美元 一度跌至1.2005美元，为2010年6月来最低，之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉接受德国商报(Handelsblatt)采访时表示，央行无法完成维持物价稳定这一使命的风险要高于半年前。他并重申央行已经做好准备，如有必要将在年初采取行动。
“市场和评论人士对此已经议论多时，但从关键人物的嘴里听到对欧元还是会有明显影响的。”DailyFX.com量化策略师David Rodriguez表示。
欧元区公布的制造业数据令人失望也令欧元承压。美元指数触及近九年高位91.087，尾盘也在该水准附近。
去年美国联邦储备理事会(FED/美联储)迈向升息以及欧洲和日本还在放宽货币政策的对比，提振了美元，许多分析师预计政策的迥异在2015年也会继续带动美元升势。
美元兑瑞郎今日在逾四年来首次触及平价水准。德意志银行汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示，德拉吉的讲话令瑞士央行为保住1.20瑞郎兑1欧元上限而进一步放宽政策的压力加重。
瑞士央行在2011年实施了汇率限制，当时瑞郎强势令出口业受压，并出现通缩威胁。瑞士央行在12月18日放宽货币政策，宣布将对部分投资人所持的瑞郎大额存款实施负0.25%的利率。
欧元兑美元 纽约尾盘跌0.78%，报1.2007美元，美元兑瑞郎 升0.7%，报1瑞郎。美元兑日圆 升0.48%，报120.36日圆，盘中触及逾一周高位120.74日圆。
英镑兑美元 触及17个月低点1.5332美元，此前数据显示12月英国制造业扩张幅度不及预期。
美国股市标普500指数 尾盘跌0.27%。 。(完)
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路透香港5月8日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周一称，今天就降低及纾减与互联网交易相关的黑客入侵风险，展开为两个月的谘询。
路透伦敦5月8日 - 以下为AFEX MARKETS的分析师LUCY LILLICRAP对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：欧元的中期技术面继续改善，如果能够站在心理水准1.1000上方，则下一步就可能继续涨向前期高点1.1300。然而，上升的有效角度目前仍然有些小，时常遇挫。近期支撑显然在1.0950附近以及1.0850区域，但如果跌破支撑，在重新企稳之前可能必须进行较深的回调。不过在升至1.1100/1.1200之前，近期阻力似乎也不大。 英镑/欧元：在1.2000欧元上方失利，显然暂时阻止了英镑的涨势。虽然再度走软目前仍然好似一个较大区间之内，但未来几日仍可能进一步走跌。即使月线仍然实际上围绕1.1650波动，但在买兴重新浮现之前，进一步向下回撤不会让人意外。本地卖压目前在1.1900附近，只要在此下方，重回1.2050的希望不大。同时，有可能进一步下跌至更加接近1.1640/50以及随后跌向1.1500/10。 英镑/美元：尽管英镑最近表现强势，但可以认为从上月1.2365开始的整个这波反弹是修正性走势。
据公告，北京办公软件今天已向中国证监会提交于深圳证券交易所创业板A股上市之申请，拟发售最多4,100万股股份，相当于现有股本约11.39%的股权。