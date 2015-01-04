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亚洲 | 2015年 1月 5日 星期一 07:20 BJT

《全球汇市》止损卖盘打压欧元跌至九年低点，美元上扬

美元兑瑞郎 最高涨至1.0087瑞郎，周五纽约尾盘报1.0000。英镑兑美元 最低跌至1.5211，该水平为2013年中以来所未见。

交易商称，周一的走势主要与仓位调整有关，不过市场仍臆测希腊可能退出欧元区，对欧元的人气几乎没有任何帮助。

周末的报导暗示，德国现在认为欧元区能够应对希腊退出。

其他货币对走势相对淡静，美元兑日圆 周一持稳在120.53日圆。美元指数 上涨0.4%，报91.473。

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