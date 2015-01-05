更正-《全球汇市》欧元跌破1.20美元创九年低位，美元全线上扬

(更正：因英文原文有误，标题及内文第一段改为“欧元跌破1.20美元创九年以来低位”，非“欧元九年来首次跌破1.20美元”)

* 欧元在1.20美元下方企稳

* 希腊选举、储备货币地位下降损及欧元

* 美元指数触及九年高位，英镑触及17个月低点

路透伦敦1月5日 - 欧元周一跌破1.20美元，创2006年初以来低位。美元新年开局全线上扬。多数银行预期美元今年走强。

本周将迎来欧元区通胀数据，料凸显美国与多数发达国家境况之差距。这种差距推动美元自2014年中以来大涨。

周三美联储将公布的政策会议记录将受到密切关注，市场将从中寻找线索，判断有关美联储还有多久就会放弃在“相当长时间内”维持低利率不变的承诺。与此同时，欧洲央行日本央行则在考虑如何以及何时进一步放松政策。

欧元兑美元 在亚洲时段跌至1.18605美元，欧洲时段盘初反弹至1.1945美元，日内为下跌0.5%。

“市场愈发预期欧洲央行将在1月22日实施量化宽松(QE)，外加希腊大选前的政治疑虑加剧，应会使欧元维持跌压，”法巴银行策略师Michael Sneyd说。

“美元的多头动能应会持续。”

英镑亦下跌0.2%，报1.5296美元，在亚洲盘一度跌至17个月低位1.5185美元。日圆兑美元下跌0.1%，报120.38日圆。

部分伦敦交易员称美元在起初飙升后可能涨势暂停。一些人认为，欧元在1.1975-90美元应是理想的卖出水平，1.1850美元附近有较强的支撑。

“美元眼下在120日圆附近企稳，但波动性可能会维持在较高水平，因欧元持续带来动荡，”FPJ Securities总裁Koji Fukaya说。

“美元兑日圆将在中期内维持强劲，但像去年那样一边倒式的上涨，或许不会在今年重现了，”他表示。

欧元兑美元2014年下挫近12%。欧洲央行总裁德拉吉上周稍晚也强调央行可能很快走向直接印钞。

部分人认为，1月25日的希腊选举将促使欧洲央行本月按兵不动，把QE的预期时间推后至3月；但周三公布的欧元区通胀率可能降至零，凸显出欧洲央行采取行动的可能性。

德国周一稍晚将出炉消费者物价指数(CPI)数据。路透调查显示，该数据料同比上升0.3%。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1975 1.2000 -0.21 -1.01 1.2097

美元/日圆 120.36 120.49 -0.11 +0.57 119.68

欧元/日圆 144.09 144.61 -0.36 -0.47 144.77

美元/瑞郎 1.0035 1.0011 +0.24 +0.95 0.9941

英镑/美元 1.5314 1.5325 -0.07 -1.66 1.5573

美元/加元 1.1777 1.1783 -0.05 +1.37 1.1618

澳元/美元 0.8064 0.8087 -0.28 -1.27 0.8168

新西兰元/美元 0.7652 0.7702 -0.65 -1.86 0.7797

欧元/瑞郎 1.2015 1.2016 -0.01 -0.09 1.2026

欧元/英镑 0.7816 0.7825 -0.12 +0.79 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4960 9.5092 -0.14 +0.29 9.4688

美元/挪威克朗 7.6139 7.5898 +0.32 +1.90 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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