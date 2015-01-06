更正-《全球汇市》日圆受厌恶风险情绪带动上扬，欧元持续颓势

(更正：因英文原文有误，更正内文第六段欧元兑日圆低位水准，更新内文第七段欧元兑美元报价)

* 日圆兑美元和欧元上涨

* 美国经济数据疲弱打压美元

* 欧元持续颓势，徘徊在九年低点附近

路透纽约1月6日 - 日圆周二上扬，因油价续挫促使投资人寻求避险，而美国公布令人失望的经济数据以及美国公债收益率下滑拖累美元走软。

不过对欧元区通缩的担忧不断升温，继续拖累欧元走势，欧元兑美元徘徊在九年低点附近，而欧洲央行进一步放宽货币政策的压力加重。

美国公布11月工厂订单连续第四个月下降，12月服务业成长数据也不及预期，触及六个月最低。

“今日公布的两个数据显示美国经济转弱，这牵制了美元，但美元强势保持完整。欧元受一系列因素拖累保持极其疲弱的走势，”野村证券国际G10汇市策略部门主管Jens Nordvig表示。

美元兑日圆 触及两周低点118.04日圆，之后小幅反弹至118.52日圆，跌0.92%。美元兑日圆逼近位于自10月中低点约117.91日圆升势的23.6%费波纳奇回档位的支撑位。

欧元兑日圆 在纽约尾盘跌至两个月新低140.70日圆，跌幅约为1.40%。欧元10月中以来的升势已经回吐逾半。根据汤森路透数据，欧元下一主要支撑位在138.66日圆区域。

欧元兑美元 在电子交易平台(EBS)跌0.35%，报1.18850美元，离周一触及的1.18605美元的2006年3月来低点不远。

市场热议希腊可能退出欧元区，这进一步挫伤了对欧元的信心，而油价受全球供应过剩忧虑拖累挫至五年半新低。

“全球风险意愿受到股市和油价大跌重创。这令投资人认为市场缺乏需求，而这会拖累全球经济成长，”CIBC World Markets汇市策略部门主管Jeremy Stretch表示。

“但我对在今年刚开始就下过多结论有些谨慎。风险意愿降低可能是暂时的，美元兑日圆会出现反弹，预计欧元将走低，”他表示。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1888 1.1931 -0.36 -1.73 1.2097

美元/日圆 118.39 119.63 -1.04 -1.08 119.68

欧元/日圆 140.76 142.72 -1.37 -2.77 144.77

美元/瑞郎 1.0099 1.0068 +0.31 +1.59 0.9941

英镑/美元 1.5150 1.5248 -0.64 -2.72 1.5573

美元/加元 1.1835 1.1762 +0.62 +1.87 1.1618

澳元/美元 0.8084 0.8082 +0.02 -1.03 0.8168

欧元/瑞郎 1.2008 1.2014 -0.05 -0.15 1.2026

欧元/英镑 0.7845 0.7825 +0.26 +1.16 0.7755

新西兰元/美元 0.7758 0.7684 +0.96 -0.50 0.7797

美元/挪威克朗 7.7461 7.6369 +1.43 +3.67 7.4720

欧元/挪威克朗 9.2067 9.1119 +1.04 +1.85 9.0392

美元/瑞典克朗 7.9153 7.9389 -0.30 +1.54 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4121 9.4678 -0.59 -0.60 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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