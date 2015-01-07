更正-《全球汇市》欧元在通胀数据出炉前挫跌至九年新低，美元兑日圆反弹

(更正：倒数第五段应为“那太过遥远”，非“那已经远较预期晚”)
* 欧元受挫触及九年新低
* 关注欧元区通胀数据及美联储会议记录
* 美元兑日圆反弹，因避险意愿减弱
* 新西兰元受乳价提振，兑澳元升至汇率自由浮动以来高位
路透悉尼/东京1月7日 - 欧元兑美元周三跌至九年低位，投资者等待重要的欧元区通胀数据出炉，此数据应该会给欧洲央行(ECB)鸽派人士提供祭出大胆政策刺激的明确理由。
欧元兑美元 一度跌至1.1842，为2006年3月以来最低。交易员称，欧元跌破周一低点1.1861之后，部分止损卖单被触发。
1000 GMT将公布的数据料将显示，欧元区12月消费者物价较上年同期下降，为2009年以来首见。
“数据应会支持欧洲央行将于1月启动QE的预期。在该数据即将发布之际，我们继续看空欧元兑美元，”法国巴黎银行分析师在给客户的报告中写道。这里的QE指的是量化宽松，或大规模公债购买计划。
与此同时，美元兑日圆削减部分跌幅，近来避险潮稍为平息。日股日经指数 上日创下10个月来单日最大跌幅后，今日小涨；亚洲其他股市也温和上涨。
美元/日圆 隔夜曾低见118.05，最新报119.12，日内涨0.6%。
但美元仍远离上月所及九年高位121.86，因油价持续疲弱和欧洲通缩前景继续鼓励投资者的公债需求，比如美国公债。
美债收益率下跌促使一些投资者开始出售美元/日圆。美国10年期公债收益率 在隔夜海外市场跌至1.887%的12周低点。
受避险情绪加剧影响，日本10年期公债收益率 亦下跌，周三触及0.265%的纪录新低。
这种现象本应削弱日圆吸引力，但美国公债收益率下跌更快，盖过了这种影响。美国10年期公债收益率本月跌逾20个基点，而可比日本公债收益率跌幅仅为5个基点。
“多数主权公债市场的收益率曲线为由多趋平，因此日债收益率下滑也未能获得太多关注，”法国兴业银行(Societe Generale)驻东京外汇主管Kyosuke Suzuki表示。
市场也将关注今天稍晚将公布的美联储12月会议记录，藉此判定美联储对首度升息时点的立场。美联储有可能在今年稍晚升息。
美联储与欧洲央行及日本央行的货币政策走向分化，去年推动美元大举升值。
“美联储最快可能要到6月才升息。那太过遥远，因而无法押注，因此目前市场焦点放在欧洲央行(1月22日)的会议与日本央行。不按常理出牌的日本央行，将持续令人担忧，”Suzuki表示。
新西兰元全面上扬，表现突出，此前国际牛奶价格在两周一次的标售中再次攀升，部分原因系出于对供应的担忧。
新西兰元兑美元 上涨至0.7808美元，进一步脱离周一低位0.7619。此后新西兰元缩减涨幅，最新报0.7751。
新西兰元兑澳元 亦上涨，澳元一度跌至纪录新低1.0383新西兰元，最新报1.0404新西兰元。
交易员猜测，新西兰元兑澳元汇率不久后有可能达到一比一。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1873 1.1888 -0.13 -1.85 1.2097
美元/日圆 118.96 118.39 +0.48 -0.60 119.68
欧元/日圆 141.24 140.74 +0.36 -2.45 144.78
美元/瑞郎 1.0115 1.0099 +0.16 +1.75 0.9941
英镑/美元 1.5138 1.5150 -0.08 -2.79 1.5573
美元/加元 1.1827 1.1835 -0.07 +1.80 1.1618
澳元/美元 0.8068 0.8084 -0.20 -1.22 0.8168
新西兰元/美元 0.7750 0.7758 -0.10 -0.60 0.7797
澳元/日圆 95.980 95.710 +0.28 -1.81 97.750
新西兰元/日圆 92.190 91.850 +0.37 -1.20 93.310
英镑/日圆 180.08 179.36 +0.40 -3.38 186.38
澳元/新西兰元 1.0405 1.0415 -0.10 -0.61 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 许娜/张若琪/艾茂林/陈宗琦/朱晓军；审校 戴素萍/王丽鑫/郑茵/杜明霞)