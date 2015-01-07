更新版 1-《全球汇市》欧元触及九年低位，因欧元区通胀跌至负值

* 欧元跌至2006年1月以来最低

* 美元兑日圆反弹1%

* 美联储会议记录强调在货币政策上应保持耐心的立场 (新增文末汇率收盘表格)

路透纽约1月7日 - 欧元周三跌至九年低位，因数据显示，欧元区物价指数自2009年以来首度跌至负值，加大了欧洲央行放宽货币政策的压力。

有关欧洲央行将采取激进行动向欧元区注资以刺激经济成长的预期，以及今日的通胀数据，使过去六个月因卖空欧元而获利的交易重燃。

“市场已完全消化了欧洲央行在本月底放宽政策的预期。今日的通胀数据并未导致放宽政策的预期出现实质性的改变，但却让持有上述观点的投资者吃了最后一颗定心丸，”BMO Capital Markets驻纽约的外汇策略部全球主管Greg Anderson表示。

“今年伊始，股市和商品市场上的避险情绪让投资者始料未及，迫使他们了结因作空欧元而获利的头寸。既然这些头寸已经被清理一空，投资者将重新建立欧元空头头寸，”他说。

欧元 盘中在EBS交易平台触及2006年1月以来最低1.18020美元。在下午的交易中小幅反弹至1.18440美元，日内下跌0.39%。

全球股市反弹打压买入日圆的避险交易。欧元兑日圆 从两个月低位反弹，上扬0.22%，报141.060日圆。

美元兑日圆 一度上扬超过1%，从周二触及的三周低位反弹。尾盘升0.60%，报约119.075日圆。

欧盟统计局公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%，为2009年以来首次，因油价急挫导致物价降幅超过预期。

美元指数 急升至九年新高92.265，后收窄升幅，报91.955，日内涨幅为0.50%。

周三公布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)12月会议记录显示，联储强调在货币政策上要保持耐心的立场，但未能促使经济学家改变联储将在2015年中升息的预期。

“联储将观望全球其他国家和地区的经济表现，尤其会和欧洲央行的某些行动综合起来考虑。我仍认为，今日的会议记录暗示联储将在2015年中左右升息，”PNC Wealth Management的首席投资长Jim Dunigan表示。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1837 1.1888 -0.43 -2.15 1.2097

美元/日圆 119.25 118.39 +0.73 -0.36 119.68

欧元/日圆 141.15 140.76 +0.28 -2.50 144.77

美元/瑞郎 1.0141 1.0099 +0.42 +2.01 0.9941

英镑/美元 1.5109 1.5150 -0.27 -2.98 1.5573

美元/加元 1.1812 1.1835 -0.19 +1.67 1.1618

澳元/美元 0.8077 0.8084 -0.09 -1.11 0.8168

欧元/瑞郎 1.2009 1.2008 +0.01 -0.14 1.2026

欧元/英镑 0.7830 0.7845 -0.19 +0.97 0.7755

新西兰元/美元 0.7780 0.7758 +0.28 -0.22 0.7797

美元/挪威克朗 7.7024 7.7461 -0.56 +3.08 7.4720

欧元/挪威克朗 9.1211 9.2067 -0.93 +0.91 9.0392

美元/瑞典克朗 7.9749 7.9153 +0.75 +2.30 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.4408 9.4121 +0.30 -0.30 9.4688