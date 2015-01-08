《全球汇市》欧元兑美元触及九年新低，因预期欧洲央行进一步放宽政策

中国新债：河北将于下周二发行188亿元一般地方债，期限3-10年
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
* 数据疲弱拖累欧元下挫，刷新九年低点
* 欧元区通缩风险为欧洲央行采取行动提供理据
* 美国数据强劲支撑美元
路透纽约1月8日 - 欧洲负面的经济报告以及美国强劲的数据拖累欧元周四连续第五个交易日刷新九年低点，两地货币政策前景的迥异继续提振美元。
欧洲央行将在1月22日举行货币政策会议，投资人预计欧洲央行在此次会议上会最终推出购买公债计划，即量化宽松政策。
这同美国联邦储备理事会(FED/美联储)势将开始收紧政策形成鲜明对比，美国经济看来复苏根基更扎实。
“我在一个非常拥挤的房间内，所有人都在说买美元，他们也真的已经买入了美元。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。
德国公布11月工业订单下滑，而欧元区消费者通胀预期降低，都巩固了对欧元利空的看法。而市场也在担心1月25日希腊大选可能导致德国和希腊就希腊所实施的撙节措施意见不一的局面。
路透调查预计，周五美国将公布12月非农就业岗位增加24万。
“只要数据高于20万，就能令美元保持强势。”野村汇市策略师Yujiro Goto表示。
欧元兑美元 在电子交易平台(EBS)跌至1.17540美元的2005年12月来最低。交易商指在1.1750美元有选择权阻力位。纽约汇市尾盘，欧元报约1.17895美元，跌0.41%。
美元兑日圆 攀升至119.97日圆，进一步远离周二触及的118日圆略上方的三周低点。纽约尾盘，美元报约119.63日圆，升0.32%。
全球股市上扬 也拖累日圆下滑，BBH的Chandler称。
欧元疲弱令美元指数 保持在九年高位，盘中升至92.528后回稳至92.333，当日升0.49%。(完)
路透北京5月2日 - 中国河北省财政厅周二公告，将于下周二(9日)招标发行总额188亿 元人民币的一般地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 56 5月9日下午13:40-14:20 5月10日 5年 56 7年 56 10年 20
路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 中国周二发布修改后的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》，明确大中型水利水电工程建设征收土地的土地补偿费和安置补助费，实行与铁路等基础设施项目用地同等补偿标准，按照被征收土地所在省、自治区、直辖市规定的标准执行。