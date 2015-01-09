重发-《全球汇市》欧元守在九年低位附近，美非农就业数据公布前美元持坚

(重发以补充遗漏段落)

* 对欧洲央行放宽政策的预期升温，令欧元承压

* 投资者预计美国就业岗位强劲增加

* 美国薪资大幅提高，可能加大美联储加息期望

路透东京1月9日 - 欧元周五徘徊在九年低点附近，因对欧洲央行(ECB)将启动量化宽松举措的预期升温；美元持坚，美国即将公布的非农就业报告可能为美联储加息增添理由。

欧洲央行总裁德拉吉周四在致一位欧盟议员的信件中表示，ECB管委员会准备在必要时采取非常规举措，可能包括了购买政府公债。

欧元兑美元 报1.1806美元，周四曾触及1.1754的九年低点，因交易员益发认为，欧洲央行最快本月就会开始买进欧元区主权债。过去四周欧元跌5.3%，创2012年5月以来最大四周跌幅。

“我们注意到(周三)的收盘低于2010年低点1.1877，这已使得空头气势更盛，跌破此处的结果，导致2005年低点1.1640成了下一道主要支撑位目标，”多伦多RBC Dominion Securities首席技术分析师George Davis说。

欧元区本周公布的疲弱经济数据，也强化对欧洲央行提早行动的预期心理。

周四数据显示德国11月工业订单意外下滑，而就在前一天，数据甫证实欧元区跌入通缩。

而市场也在担心1月25日希腊大选，可能导致德国和希腊就希腊所实施的撙节措施意见不一。这也是投资人避开欧元的理由。

另一方面，美元全线走坚，因投资者预计美国就业稳步增长。美元指数 现报92.211，接近2005年高位92.630。

“美元指数可能升破2005年高位。但需要见到(美元与其他货币之间的)收益率价差进一步扩大，美元才能在此高位上方大幅上扬，”三菱东京日联银行资深外汇分析师Minori Uchida说。

美元兑日圆 报119.53，持续自周二所及低位118.05反弹。

美国非农就业报告将于周五稍晚公布，投资者预计12月非农就业岗位稳步增加24万个。11月为意外大增32.1万个。

虽然近期就业市场改善，但美联储表示将对升息保持耐心，因通胀料将受抑。

波士顿联储总裁罗森格伦周四表示，美联储可能不仅对首次加息时间保持耐心，而且对之后的一系列加息举动都会保持耐心。此番讲话突显了美联储的谨慎立场。

一些分析师提及就业报告中平均时薪数据的重要性，任何薪资增长加速迹象，都可能导致提早行动的揣测升温。

CitiFX 10国集团(G10)外汇策略全球主管Steven Englander表示，11月时平均时薪成长0.4%，是近一年半来最大增幅。如果再增长0.3-0.4%，可能会让大家的看法改变，或会损及许多新兴市场货币。

“市场最大的震惊将是见到平均时薪连续第二个月增长...自从2008年以来就不曾有过两个月增长0.7%的情况了，因此这算是一大突破，”他表示。

英镑周四仍接近18个月低位，美元全面走强、英国经济成长前景转弱及政局的不确定性予以打压。英镑兑美元 最新报1.5091美元，接近周四的低位1.5034美元。

英国央行一如预期维持利率在纪录低位0.5%不变，自2009年以来便如此。如今外界预期英国央行将继续按兵不动，直到明年，这与六个月前的看法大相迳庭，当时许多人押注在2014年底前将会升息。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1809 1.1792 +0.14 -2.38 1.2097

美元/日圆 119.34 119.65 -0.26 -0.28 119.68

欧元/日圆 140.92 141.09 -0.12 -2.67 144.78

美元/瑞郎 1.0168 1.0183 -0.15 +2.28 0.9941

英镑/美元 1.5093 1.5087 +0.04 -3.08 1.5573

美元/加元 1.1814 1.1829 -0.13 +1.69 1.1618

澳元/美元 0.8143 0.8122 +0.26 -0.31 0.8168

新西兰元/美元 0.7838 0.7823 +0.19 +0.53 0.7797

澳元/日圆 97.180 97.180 +0.00 -0.58 97.750

新西兰元/日圆 93.540 93.590 -0.05 +0.25 93.310

英镑/日圆 180.12 180.52 -0.22 -3.36 186.38

澳元/新西兰元 1.0385 1.0378 +0.07 -0.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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