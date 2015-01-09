《全球汇市》美国公布就业数据后美元下滑，投资人对近几周升势获利了结

中国环保：环保部督查发现逾5,000家企业存在环境问题,占检查总数逾六成
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
* 美国12月平均时薪下滑令就业大幅增长的数据失色
* 美元遭遇获利了结，从九年高位回软
路透纽约1月9日 - 美元周五下滑，投资人对近几周美元的强劲升势获利了结，尽管美国就业数据稳健，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后开始升息的可能性增加。
“看来在周末前有一些缩减仓位的动作，但美元强势仍完整，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。
Sutton称，美国经济增强加之美联储势将在今年年中升息的局面，同欧元区和日本等主要经济体仍在面临通缩压力形成鲜明对比。
欧洲央行和日本央行各自的货币政策方向同美联储截然相反，他们还在寄望能提振借贷和投资，刺激低迷的经济。
美国公布，上月非农就业岗位增长25.2万，为连续第11个月增幅超过20万，这是1994年来最长，分析师预估为增长24万。
失业率降至六年半最低的5.6%，不过报告中令人失望的是平均时薪下降了5美分。
薪资压力缺失给了美联储到年中才升息的空间。
美元在就业数据公布后先是反弹，但之后转跌，纽约尾盘在电子交易平台(EBS)下挫0.87%，报118.605日圆，本周收低，在过去三周内首见。
欧元兑美元 从周四触及的九年低点1.17540美元反弹，尾盘升0.43%，报1.18405美元，为六个交易日内首次上涨，但却连跌第四周。
同美国数据稳健不同，欧元区两大经济体－德国和法国周五发布的数据助燃了对欧洲央行将在1月22日下次货币政策会议上祭出更积极宽松政策的臆测。两国工业生产均下滑，德国出口大幅减少。
高盛周五下调欧元长期预估，但同就业数据无关。高盛预计，欧元兑美元三个月内降至1.14美元，6月降至1.11美元，年底跌至1.08美元，高盛还预计在2017年底前欧元兑美元跌至平价水准。
但PNC Financial Services Group则预计，欧元兑美元在6月报1.18美元，年底升至1.19美元。(完)
路透北京5月9日 - 新华社周二报导，中国环保部对京津冀及周边地区“2+26”城市的大气污染防治强化督查已开展一个月。截至5月7日，28个督查组共督查8,447家企业（单位），发现5,594家企业存在环境问题，约占检查总数的66.2%。
根据钢之家(SteelHome)的数据，位于46个中国港口的进口铁矿石库存上周五增至1.3195亿吨，较一周前增加140万吨。3月份时库存触及1.3245亿吨，为钢之家2004年开始追踪该数据以来最高水平。
* 台币兑美元出量收贬近1角至逾两周新低 * 午后国际美元走强及外资明显转趋汇出 * 台币兑美元明日区间料在30.200-30.320 路透台北5月9日 - 台币兑美元周二出量收贬近1角至逾两周新低。交易员表示 ，随着午后国际美元走强及外资明显转趋买汇，带动台币跌幅扩大，海外NDF一周天期美元/ 台币换汇点折价幅度也收敛至价平附近，料明日台币走势仍将区间偏跌。 他们指出，虽外资连续两日买超推升台股盘中升破万点大关，且至4月底外资已连续四 个月净汇入超过百亿美元，但午后多家大型外资转趋汇出，且美元指数持续走高，尾 盘台币亦随多数亚币趋跌破30.25。 今日台币收近日低创两周收盘低位，前波低位为4月24日的30.272。 〞国际美元上涨，外资狂捉美元，出口商一直卖也挡不住。〞一大型银行交易员说。 另位资深汇银人士指出，今天外资净汇出超过1亿美元，汇市氛围有一点改变，午后外 资转趋汇出才让台币贬幅扩大，且午后非美货币也都走低。 在海外无本金交割远期外汇市场(N