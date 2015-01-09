《全球汇市》美国公布就业数据后美元下滑，投资人对近几周升势获利了结

* 美国12月平均时薪下滑令就业大幅增长的数据失色

* 美元遭遇获利了结，从九年高位回软

路透纽约1月9日 - 美元周五下滑，投资人对近几周美元的强劲升势获利了结，尽管美国就业数据稳健，令美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年稍后开始升息的可能性增加。

“看来在周末前有一些缩减仓位的动作，但美元强势仍完整，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示。

Sutton称，美国经济增强加之美联储势将在今年年中升息的局面，同欧元区和日本等主要经济体仍在面临通缩压力形成鲜明对比。

欧洲央行和日本央行各自的货币政策方向同美联储截然相反，他们还在寄望能提振借贷和投资，刺激低迷的经济。

美国公布，上月非农就业岗位增长25.2万，为连续第11个月增幅超过20万，这是1994年来最长，分析师预估为增长24万。

失业率降至六年半最低的5.6%，不过报告中令人失望的是平均时薪下降了5美分。

薪资压力缺失给了美联储到年中才升息的空间。

美元在就业数据公布后先是反弹，但之后转跌，纽约尾盘在电子交易平台(EBS)下挫0.87%，报118.605日圆，本周收低，在过去三周内首见。

欧元兑美元 从周四触及的九年低点1.17540美元反弹，尾盘升0.43%，报1.18405美元，为六个交易日内首次上涨，但却连跌第四周。

同美国数据稳健不同，欧元区两大经济体－德国和法国周五发布的数据助燃了对欧洲央行将在1月22日下次货币政策会议上祭出更积极宽松政策的臆测。两国工业生产均下滑，德国出口大幅减少。

高盛周五下调欧元长期预估，但同就业数据无关。高盛预计，欧元兑美元三个月内降至1.14美元，6月降至1.11美元，年底跌至1.08美元，高盛还预计在2017年底前欧元兑美元跌至平价水准。

但PNC Financial Services Group则预计，欧元兑美元在6月报1.18美元，年底升至1.19美元。(完)