更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下滑，交投震荡

(新增文末收盘表格)

* 美股下挫，打压美元

* 在美国公布12月平均时薪减少后，美元多头减持仓位

* 洛克哈特称即便通胀较低，但美联储仍可能升息

路透纽约1月12日 - 美元兑日圆周一在震荡交投中下滑，受美股下挫打压，在上周五美国公布平均时薪意外减少后，美元利多前景有所减弱。

周五的薪资数据令市场对过去六个月带动美元升势的一个主要因素产生了质疑。一些市场人士质疑，在缺乏明确通胀压力迹象的情况下，美国联邦储备理事会(FED/美联储)有何理由在今年升息。

但亚特兰大联储总裁洛克哈特周一表示，即便通胀没有明确升至2%目标的迹象，美联储仍可能开始升息。今年洛克哈特是美联储联邦公开市场委员会(FOMC)具有投票权的委员。

美国周五将发布通胀数据，市场预计12月经季节调整的消费者物价指数(CPI)较前月下滑0.4%。

“美联储开始收紧政策的时机仍模糊不清，是否‘2015年中’的承诺意味着6、7月，还是联邦基金利率期货走势显示的第四季升息的预期是正确的？”DailyFX首席汇市策略师John Kicklighter表示。

“在时间框架被推迟的情况下，美元兑许多货币仍可能守住强硬政策的优势，但其潜在溢价会枯竭，即便能维持升势，但要进一步走强也会越来越难。”

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.2%，报118.23日圆，盘中触及一周低点118.11日圆。

欧元兑美元 变动不大，报1.1845美元，但脱离上周四触及的九年低点1.1753美元。

欧洲央行眼看就快要决定通过直接印钞来支撑欧元区经济，欧洲最高法庭一位很具影响力的顾问周三将对稍早的一项并未实施的购债计划发表看法。

一些分析师认为，那至少将促使欧洲央行在月底的政策会议前三思。

因油价续挫，加元兑美元跌至五年半新低，逼近1.20加元的关键心理支持位。

美元兑加元 尾盘报1.1956加元，升0.7%。美国原油期货 重挫5.1%，报每桶45.90美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1833 1.1839 -0.05 -2.18 1.2097

美元/日圆 118.32 118.50 -0.15 -1.14 119.68

欧元/日圆 140.05 140.33 -0.20 -3.26 144.77

美元/瑞郎 1.0146 1.0140 +0.06 +2.06 0.9941

英镑/美元 1.5170 1.5158 +0.08 -2.59 1.5573

美元/加元 1.1972 1.1866 +0.89 +3.05 1.1618

澳元/美元 0.8156 0.8200 -0.54 -0.15 0.8168

欧元/瑞郎 1.2008 1.2009 -0.01 -0.15 1.2026

欧元/英镑 0.7797 0.7811 -0.18 +0.54 0.7755

新西兰元/美元 0.7781 0.7835 -0.69 -0.21 0.7797

美元/挪威克朗 7.7435 7.6587 +1.11 +3.63 7.4720

欧元/挪威克朗 9.1600 9.0695 +1.00 +1.34 9.0392

美元/瑞典克朗 8.0732 8.0497 +0.29 +3.56 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.5557 9.5333 +0.23 +0.92 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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