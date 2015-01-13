《全球汇市》欧元兑美元跌至九年低点，因放宽政策预期升温

* 欧洲央行管委诺沃特尼称央行采取QE行动宜早不宜迟

* 美元兑日圆下滑，因厌恶风险情绪回潮

路透纽约1月13日 - 欧元兑美元周二跌至九年低点，此前一欧洲央行管委敦促央行推进拟议的刺激措施，以重振岌岌可危的欧元区经济。

在过去八格交易日内，欧元跌了七日，势将创下六周连跌。

欧洲央行管委诺沃特尼在接受报纸采访时表示，欧洲央行对是否开始大规模购债的决定宜早不宜迟。

欧元兑美元 降至1.1752美元的2005年12月来最低，纽约尾盘跌0.5%，报1.1772美元。

“在下周欧洲央行会议前，投资人乐于沽出欧元。”法国巴黎银行汇市策略师Vassili Serebriakov表示，“诺沃特尼的态度要比我们预期的更为温和。他真的不算温和派。”

投资人预计欧洲央行将在下周会议上推出量化宽松政策(QE)，因欧元区公布的数据日益惨淡。

希腊数据显示，该国经济陷入通缩。德国公布11月工程订单按年大跌10%。

德意志银行周二在研究报告中下调对欧元的预估，现预计在2015、2016和2017年底将分别跌至1.10美元、1.00美元和0.90美元。

美元兑日圆 连跌三日，下挫0.5%，报117.73日圆，稍早一度触及四周低点。

法国巴黎银行的Serebriakov称，中东地缘政治紧张局势引发的厌恶风险情绪带动了对日圆的避险买盘。

美元指数 升0.3%，报92.257，仍得益于美国经济前景要强于世界其他地区，会令美联储保持在今年升息的正轨上。

美元指数在过去八个交易日内有七日上涨，本周势将连升第四周。