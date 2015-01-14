《全球汇市》美元下滑，因美国经济数据疲弱且利率前景不明朗

中国外汇：无意通过货币贬值提升竞争力，将审慎有序推资本项开放--外管局长
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 美国12月零售销售意外下滑
* 欧元跌破1999年面市时水准
* 欧洲法院佐审官称在特定条件下，欧洲央行购债计划是合法的
* 日圆普涨，因投资人规避较高风险资产
路透纽约1月14日 - 美元兑日圆周三跌至四周低点，此前美国公布涵盖节日销售季的12月零售销售意外下滑，令美国利率前景蒙尘。
美元兑日圆连跌第四个交易日，势将创2014年6月来首次月度下跌。1月迄今，美元兑日圆下挫2.1%。
美国公布12月零售销售降幅为11个月来最大。
美元走软，也因指标10年期美国公债收益率 降至20个月最低，30年期公债收益率 则创纪录新低。
“疲弱的零售销售以及上周公布的薪资数据疲软，令市场质疑美联储可能升息的时机。”法国农业信贷驻纽约汇市策略师Mark McCormick表示。
McCormick还称，投资人仍预计美联储今年升息，但在过去几周升息预期时间出现波动。联邦基金利率期货走势显示市场预计在6月或7月升息，但许多投资人目前相信升息可能要到第三季或第四季了。
纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.6%，报117.25日圆，盘中跌至四周低点。
在美国公布疲弱零售销售报告后，欧元兑美元小涨。此前欧元一度跌破1999年面市时水准，为逾九年来首见，此前欧洲法院佐审官表示，在特定条件下，欧洲央行购债计划是合法的。
纽约尾盘，欧元 回吐多数升幅，仅微升至1.1779美元。
“交易商可能在寻找作空欧元的任何理由。”FOREX.com高级市场分析师Neal Gilbert表示。
欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon建议法官批准欧洲央行的初步购债计划，但前提条件是欧洲央行不直接参与受益国的援助计划。
欧元兑美元在欧洲法院佐审官意见发表后下跌，触及1.1729美元的九年低点，这低于1999年1月4日面世时水准1.1747美元。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京5月8日 - 中国外管局局长潘功胜称，中国无意通过货币贬值提升竞争力，人民银行向市场提供外汇流动性，旨在防止汇率超调和“羊群效应”，中国将审慎有序推动资本项目开放，并完善汇率形成机制，增强汇率弹性。
* 人民币缩量微收跌，中间价亦小跌 * 周末外储和今早进出口数据对汇市影响有限 * 客盘购汇需求较多，大行适度提供美元流动性 * 短期汇价续跌空间料有限 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京5月8日 - 人民币兑美元即期周一缩量微收跌，中间价亦小跌。交易员称，法国 大选并无意外，市场反应相对平静，较好外部环境有利监管层继续适度放松监管，但为避免贬值预期大幅抬升 ，汇价短期续跌空间料有限。由于汇价波动不大，市场交投兴趣不浓，成交量缩小近两成。 他们并表示，为应对实需客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性；周末中国外储数据连三月回升，反映 资金外流状况进一步好转；而中国海关公布的4月进出口数据未明显影响汇市，后续市场焦点料转向美联储和 欧洲央行紧缩政策预期。 “汇率很稳定，现在的人民币走势已经跟美元脱钩了，不过客户仍然有逢低买入（美元）的心理。”一外 资行交易员称，“今年客户跟往年的也不一样，不会一直拿着美元不结汇，有需求还是会结，所以结购汇也相 对均衡一些。” 另有外资行交易员表示，近期实需
0931 GMT * 新西兰元兑美元触及五日高点0.6945，关注新西兰央行会议 * 新西兰央行在本周的会议上料将维持利率在1.75%不变 * 如果新西兰央行将加息预期从2019年提前到2018年，新西兰元可能上涨 * 阻力位在0.6969(5月3日高点，此前出炉的新西兰就业数据表现强劲)和0.70 * 支撑位在0.6889(亚洲时段低点)和0.6840(5月4日触及的11个月低位) * 有美国账户做多新西兰元兑日圆，在76.90挂有停止单，目标位是79.50 (完) (编译 侯雪苹；审校 张明钧)