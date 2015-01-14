版本:
中国
亚洲 | 2015年 1月 15日 星期四 06:29 BJT

更新版 1-《全球汇市》美元下滑，因美国经济数据疲弱且利率前景不明朗

(新增文末收盘表格)

* 美国12月零售销售意外下滑

* 欧元跌破1999年面市时水准

* 欧洲法院佐审官称在特定条件下，欧洲央行购债计划是合法的

* 日圆普涨，因投资人规避较高风险资产

路透纽约1月14日 - 美元兑日圆周三跌至四周低点，此前美国公布涵盖节日销售季的12月零售销售意外下滑，令美国利率前景蒙尘。

美元兑日圆连跌第四个交易日，势将创2014年6月来首次月度下跌。1月迄今，美元兑日圆下挫2.1%。

美国公布12月零售销售降幅为11个月来最大。

美元走软，也因指标10年期美国公债收益率 降至20个月最低，30年期公债收益率 则创纪录新低。

“疲弱的零售销售及上周公布的薪资数据疲软，令市场质疑美联储可能升息的时机。”法国农业信贷驻纽约汇市策略师Mark McCormick表示。

McCormick还称，投资人仍预计美联储今年升息，但在过去几周升息预期时间出现波动。联邦基金利率期货走势显示市场预计在6月或7月升息，但许多投资人目前相信升息可能要到第三季或第四季了。

纽约尾盘，美元兑日圆 跌0.6%，报117.25日圆，盘中跌至四周低点。

在美国公布疲弱零售销售报告后，欧元兑美元小涨。此前欧元一度跌破1999年面市时水准，为逾九年来首见，此前欧洲法院佐审官表示，在特定条件下，欧洲央行购债计划是合法的。

纽约尾盘，欧元 回吐多数升幅，仅微升至1.1779美元。

“交易商可能在寻找作空欧元的任何理由。”FOREX.com高级市场分析师Neal Gilbert表示。

欧洲法院佐审官Pedro Cruz Villalon建议法官批准欧洲央行的初步购债计划，但前提条件是欧洲央行不直接参与受益国的援助计划。

欧元兑美元在欧洲法院佐审官意见发表后下跌，触及1.1729美元的九年低点，这低于1999年1月4日面世时水准1.1747美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1789 1.1772 +0.14 -2.55 1.2097

美元/日圆 117.32 117.92 -0.51 -1.97 119.68

欧元/日圆 138.26 138.80 -0.39 -4.50 144.77

美元/瑞郎 1.0185 1.0200 -0.15 +2.45 0.9941

英镑/美元 1.5232 1.5158 +0.49 -2.19 1.5573

美元/加元 1.1951 1.1955 -0.03 +2.87 1.1618

澳元/美元 0.8146 0.8165 -0.23 -0.27 0.8168

欧元/瑞郎 1.2008 1.2010 -0.02 -0.15 1.2026

欧元/英镑 0.7738 0.7765 -0.35 -0.22 0.7755

新西兰元/美元 0.7713 0.7737 -0.31 -1.08 0.7797

美元/挪威克朗 7.6207 7.7571 -1.76 +1.99 7.4720

欧元/挪威克朗 8.9845 9.1308 -1.60 -0.61 9.0392

美元/瑞典克朗 8.0834 8.0684 +0.19 +3.69 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.5283 9.4978 +0.32 +0.63 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李军/李爽; 审校 利棣儿/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐