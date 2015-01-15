更新版 1-《全球汇市》瑞郎飙升，此前瑞士央行放弃瑞郎汇率上限

中国金融：中资银行一带一路“走出去”面临较高的利率和汇率风险--银监会
路透北京5月5日 - 中国银监会副主席王兆星称，中资银行在一带一路“走出去”面临较高的利率、汇率风险，应探索利用境内外资本市场拓宽融资渠道，通过多种方式募集外汇资金，为“一带一路”建设打造长期、稳定、可持续、风险可控的多层次金融服务平台。
(新增文末收盘表格)
* 瑞士央行意外之举令市场震惊，拖累欧元普跌
* 瑞郎创自由浮动以来单日最大升势
路透纽约1月15日 - 瑞郎兑美元周四一度飙升近28%，因此前瑞士央行意外取消已实施逾三年的瑞郎兑欧元汇率上限1.20，令汇市哗然，重创原本作空瑞郎的交易商。
欧元兑瑞郎一度暴跌约30%至纪录低点，之后反弹。美元兑瑞郎 挫至2011年来最低的0.736瑞郎后缩减跌幅。
对欧元的忧虑扩大，拖累欧元兑美元 跌至11年新低。
“这给市场带来重创，”TJM Brokerage外汇部门联席主管Richard Scalone表示，“瑞士央行此举百分百令市场意外。”
瑞郎今日波幅创1970年代多数主要货币实行自由浮动机制以来单日最大。交易员表示，他们看到许多大型投资人损失多达20%，之后才得以完成交易，出脱他们对美元/瑞郎将走强的押注。
对冲基金等投机商遭遇沉重打击，根据CME Group数据，截至上周末，投机商所持瑞郎净空仓为截止2013年6月9日当周来最多。最新数据显示，对冲基金和其他投机商净持有24,171口空头期货合约以及另外662口期权合约，合计24,833口空头合约，价值约35亿美元。每张合约价值12.5万瑞郎。
比利时和法国公债周四表现不及其他欧元区公债，此前瑞士央行意外放弃瑞郎/欧元汇价上限，意味了瑞士央行买入欧元计价公债的力度将下降。
瑞士央行最近几个月一直力抗强烈压力，守卫瑞郎汇率上限。瑞士央行在2011年9月制定瑞郎汇率上限，当时是因为欧元区经济及政治问题，引发避险资金流入推升瑞郎。
欧洲央行最快可能在下周推出量化宽松举措，加重瑞士央行所面临的压力，市场人士称瑞士央行入市，近日持续在1.2009瑞郎附近买进欧元。
交易商认为瑞士央行此举暗示欧洲央行将在1月22日会议上会祭出量化宽松政策。分析师称这助燃了美元兑欧元的升势。德国10年期公债收益率 跌至0.402%的纪录低点。
瑞士央行还将利率在负值区域内进一步下调，瑞士央行总裁乔丹在记者会上表示，仍会在市场上保持活跃。交易员已经揣测瑞士央行周四干预了汇市，以稳定欧元/瑞郎汇率，但路透无法证实。
“我预计瑞士央行会进一步干预以稳定市场，”Foreign Exchange Analytics合伙人David Gilmore表示。
美元兑瑞郎纽约尾盘暴跌14.6%，报0.86970瑞郎。欧元兑瑞郎崩跌15.9%，报1.01060瑞郎。
欧元兑美元 尾盘跌1.4%，报1.16190美元，欧元稍早触及2003年11月来最低的1.15675美元。
美元指数尾盘升0.14%，报92.286，稍早升至2003年11月来盘中高位。
美元兑日圆 尾盘跌0.83%，报116.360日圆，离周三触及的近一个月低点116.070日圆不远。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1628 1.1789 -1.37 -3.88 1.2097
美元/日圆 116.16 117.32 -0.99 -2.94 119.68
欧元/日圆 135.09 138.26 -2.29 -6.69 144.77
美元/瑞郎 0.8581 1.0185 -15.75 -13.68 0.9941
英镑/美元 1.5181 1.5232 -0.33 -2.52 1.5573
美元/加元 1.1958 1.1951 +0.06 +2.93 1.1618
澳元/美元 0.8213 0.8146 +0.82 +0.55 0.8168
欧元/瑞郎 0.9910 1.2008 -17.47 -17.60 1.2026
欧元/英镑 0.7658 0.7738 -1.03 -1.25 0.7755
新西兰元/美元 0.7822 0.7713 +1.41 +0.32 0.7797
美元/挪威克朗 7.5761 7.6207 -0.59 +1.39 7.4720
欧元/挪威克朗 8.8118 8.9845 -1.92 -2.52 9.0392
美元/瑞典克朗 8.1017 8.0834 +0.23 +3.93 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.4219 9.5283 -1.12 -0.50 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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