重温稿-《全球汇市》美元兑瑞郎反弹，兑欧元触及多年新高

* 美元兑瑞郎小幅反弹
* 瑞士央行决定取消瑞郎汇价上限后，欧元仍舔舐伤口
* 瑞士央行的举措令人们越发认为欧洲央行下周将出台QE
路透纽约1月16日 - 美元和欧元兑瑞郎周五小幅反弹，昨日瑞士央行意外宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限带动瑞郎暴涨。美元兑欧元周五也触及多年高位，因预期欧洲央行将放宽政策。
欧元兑瑞郎周四录得历史上最高单日跌幅。瑞士央行周四出人意料地宣布取消已实施三年之久的瑞郎/欧元汇价上限，震动金融市场。之后欧元兑瑞郎下跌超过18%。
周四瑞士央行宣布这出人意料的决定后，欧元兑瑞郎 一度在短短几分钟内暴跌30%至纪录低点0.8500瑞郎。纽约尾盘，欧元报0.99040瑞郎，日内涨幅为1.6%，但仍比瑞士央行宣布前低出约18%。
分析师表示，市场持续波动，且瑞郎交易流动性低显示出投资人仍在纠结瑞士央行的举措。
“交易商不知道瑞郎新的平衡价格是多少，”BMO Capital Markets汇市策略部门全球主管Greg Anderson表示。
美元兑瑞郎 纽约尾盘报0.85670瑞郎，当日升2.1%，但较瑞士央行宣布前低出约16%。周四瑞郎飙升带动瑞郎兑美元创12月初来首次周度上涨。
交易员认为，瑞士此举是因为他们意识到欧洲央行将在1月22日的政策会议上采取全面量化宽松措施。
上述观点拖累欧元兑美元 周五跌至11年新低1.14595美元，欧元兑美元纽约尾盘跌0.6%，报1.15635美元。
“看来欧洲央行很快会实施量化宽松政策，”Macquarie Ltd全球利率和汇市策略师Albert Wizman表示。
美元兑日圆 升1.3%，报117.640日圆，美元指数 尾盘升0.32%，报92.645，连升第五周。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1567 1.1628 -0.52 -4.38 1.2097
美元/日圆 117.61 116.16 +1.25 -1.73 119.68
欧元/日圆 135.97 135.09 +0.65 -6.08 144.77
美元/瑞郎 0.8572 0.8581 -0.10 -13.77 0.9941
英镑/美元 1.5148 1.5181 -0.22 -2.73 1.5573
美元/加元 1.1983 1.1958 +0.21 +3.14 1.1618
澳元/美元 0.8224 0.8213 +0.13 +0.69 0.8168
欧元/瑞郎 0.9912 0.9910 +0.02 -17.58 1.2026
欧元/英镑 0.7630 0.7658 -0.37 -1.61 0.7755
新西兰元/美元 0.7788 0.7822 -0.43 -0.12 0.7797
美元/挪威克朗 7.5490 7.5761 -0.36 +1.03 7.4720
欧元/挪威克朗 8.7378 8.8118 -0.84 -3.33 9.0392
美元/瑞典克朗 8.1178 8.1017 +0.20 +4.13 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3758 9.4219 -0.49 -0.98 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)