重发-《全球汇市》欧元兑美元触及12年新低，加元守在六年低点附近

(重发以修正第九段中链接)

* 欧元兑美元亚市早盘跌至12年新低

* 欧洲央行启动QE已经一周，欧元走势依然偏空

* 加元守在六年低点附近，因原油价格下跌

路透悉尼/东京3月16日 - 欧元周一跌至12年新低，最近一波反弹遭遇新的抛压，说明投资者仍相当看空欧元。

欧元兑美元 在亚洲早盘最低跌至1.0457美元，为2003年1月以来最低，隔夜曾短暂升破1.0600。欧元兑美元现报1.0524。

RBC Capital Markets的资深外汇策略师Elsa Lignos表示：“虽然欧元已经触及我们给出的1.05美元的年中目标，但我们认为没有理由认为欧元的下行趋势已减弱。”

Lignos还说：“我们的技术分析团队强调，若欧元反弹至1.0765美元阻力位，则是一个卖出机会，目标价是1.0073美元。”

欧元上周累计下跌3.2%，创2011年9月以来的最大单周跌幅，因欧洲央行启动了1.1万亿(兆)欧元的购债计划。

欧元兑日圆 报127.66日圆，守在上周五触及的21个月低点126.85日圆附近。

欧元的持续疲软推动美元指数 在盘初上扬至12年新高100.420，美元指数最新报100.030。

美元兑日圆 持平于121.32日圆，但仍距离近八年高点122.04日圆依然不远。

据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，3月10日止当周，汇市投机客美元多头仓位升至四周高位。

支撑该趋势的部分原因在于美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快将加息的预期。很多分析师猜测美联储将在本周的政策会议上为最早在年中加息铺平道路。

巴克莱的首席日本外汇策略师Shinichiro Kadota表示：“我们预计美联储本周会舍弃‘耐心’一词，并暗示将根据经济数据来决定何时加息。在这种情况下，欧元兑美元仍最容易受到影响。”

他还说：“欧洲央行(ECB)的量化宽松继续令欧元承压。虽然市场认为欧元区公债收益率(殖利率)已事先基本消化了量化宽松的影响，但跌幅之大表明这种预期有点为时过早。”

欧洲央行量化宽松计划刚刚启动一周，实际已经压低大多数欧元区债券收益率，目前已经有一些跌至纪录低点，还有一些债券的收益率为负值。

市场参与者认为，由于量化宽松计划会持续到2016年9月，欧元区债券收益率还有进一步下降空间。

商品货币方面，加元处在六年低点，美元上涨及油价下跌重压加元。

加元兑美元 报1.2797加元，游走在上周五所及六年低点1.2824加元附近。

上周美元普涨，且国际能源署(IEA)警告石油供应增加，打击油价重挫，本周美国原油 延续这种跌势，触及每桶43.57美元的六年低位。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0517 1.0493 +0.23 -13.06 1.2097

美元/日圆 121.31 121.38 -0.06 +1.36 119.68

欧元/日圆 127.58 127.36 +0.17 -11.88 144.78

美元/瑞郎 1.0055 1.0048 +0.07 +1.15 0.9941

英镑/美元 1.4755 1.4743 +0.08 -5.25 1.5573

美元/加元 1.2803 1.2782 +0.16 +10.20 1.1618

澳元/美元 0.7641 0.7631 +0.13 -6.45 0.8168

新西兰元/美元 0.7356 0.7339 +0.23 -5.66 0.7797

澳元/日圆 92.690 92.630 +0.06 -5.18 97.750

新西兰元/日圆 89.240 89.080 +0.18 -4.36 93.310

英镑/日圆 178.99 178.95 +0.02 -3.97 186.38

澳元/新西兰元 1.0380 1.0391 -0.11 -0.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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