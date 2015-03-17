重发-《全球汇市》美元持于高位附近，美元多头寄望美联储“耐心”耗尽

(重发以补充遗漏段落)

* 美元持于近期高位附近，美联储即将公布政策声明

* 多数人预计美联储将删除“耐心”一词以迈向升息

* 关注美联储主席叶伦记者会，以及FOMC利率预估

路透悉尼3月18日 - 美元在周三亚洲时段持稳，美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将宣布政策决议，料将在九年来首次向着升息迈出重要一步。

美联储将于1800GMT公布政策声明，半小时后联储主席叶伦将举行记者会。美联储还将公布与会官员对通胀和利率的预估，一些分析师预计未来升息幅度可能被调降。

一连串美国非农就业报告表现强劲，令外界强烈认为美联储将不再使用“耐心”一词；但美联储是否升息料仍取决于经济形势，尤其是通胀状况。

“我们的基本观点是，美联储能够在年中前后开始政策正常化进程，”澳新银行(澳盛银行/ANZ)分析师Tom Kenny称。

“这意味着，如果核心通胀升幅进一步放缓，升息时间就可能被延后，美元大幅升值的时间也会延后，”他补充说。“叶伦对美元、核心通胀和薪资前景的看法将至关重要。”

美国联邦基金利率自2008年底以来一直维持在0-0.25%，美联储上次升息还是在2006年中期。

美联储和全球其他央行的政策反差格外明显，今年以来已有不少于24家央行放松了货币政策。

欧洲央行的量化宽松计划启动不久；日本央行的购债计划预计仍将持续一年或更长的时间。这些均为美元利好因素。

美元指数 周三小幅走强，报99.627，接近12年高位100.390。

欧元兑美元 报1.0591美元，未能守住隔夜小幅升至1.0651美元的涨幅。支撑位料先后位于1.0551以及12年低点1.0457。

美元/日圆 亦持稳，报121.34，处于120.67的支撑位和122.02的阻力位的中间。

英镑/美元 承压，报1.4748，今日稍晚将有包括英国就业数据、英国央行公布上次政策会议记录、英国保守党政府预算等数据和事件。

澳元 和新西兰元 则受疲弱大宗商品价格的影响。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0596 1.0597 -0.01 -12.41 1.2097

美元/日圆 121.33 121.35 -0.02 +1.38 119.68

欧元/日圆 128.56 128.59 -0.02 -11.20 144.78

美元/瑞郎 1.0058 1.0061 -0.03 +1.18 0.9941

英镑/美元 1.4749 1.4744 +0.03 -5.29 1.5573

美元/加元 1.2788 1.2788 +0.00 +10.07 1.1618

澳元/美元 0.7623 0.7617 +0.08 -6.67 0.8168

新西兰元/美元 0.7314 0.7304 +0.14 -6.19 0.7797

澳元/日圆 92.490 92.430 +0.06 -5.38 97.750

新西兰元/日圆 88.740 88.630 +0.12 -4.90 93.310

英镑/日圆 178.95 178.92 +0.02 -3.99 186.38

澳元/新西兰元 1.0420 1.0421 -0.01 -0.47 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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