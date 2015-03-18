《全球汇市》美元遭重创，因美联储下调利率路径和美国经济前景预估

标题新闻：七国集团(G7)本周财长会议将不会讨论贸易，但会在本月底G7峰会讨论-意大利财政部
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* 美联储从声明中剔除“保持耐心”措辞，但下调利率路径预估
* 美联储还下调了经济预估
路透纽约3月18日 - 美元周三全线重挫，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示可能早至6月就升息，但大幅下调未来几年的利率路径预估，并调降了美国经济前景预估。
美联储声明发布后，美元兑欧元和英镑创六年最大单日跌幅，兑欧元一度急挫达3%。
美元兑瑞郎也大跌3%，为1月15日瑞士央行弃用瑞郎/欧元上限后最差单日表现。
一如预期，美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但联储下调了成长和通胀预估，并大幅下调了利率路径预估。
“美联储传递出的信息是美国经济还无法承受马上升息，这会降低美元兑欧元短期内触及平价的可能性。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
纽约尾盘，美元兑瑞郎 大跌3.1%，报0.9752瑞郎，稍早触及两周低点。美元兑日圆 跌至三周低点，尾盘报119.80日圆，跌1.3%，为去年12月2日来美元兑日圆最差单日表现。
另外，欧元兑美元 触及两周高位，尾盘报1.0898美元，升2.8%。
美元兑澳元 、新西兰元 和加元 均大跌。澳元兑美元劲扬2.5%，报0.7780美元。
英镑兑美元 升穿1.50美元，大涨1.8%。
根据使用联邦基金利率期货合约追踪联储升息预期的CME FedWatch，利率期货目前反映出联储首次升息在10月的机率为67%。
在美联储发布货币政策声明前，交易商预计首次升息可能在9月。
“美联储目前不希望美元扩大近期升势，”德意志银行驻纽约汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。
“举证责任已经改变。必须靠就业市场数据来为早至6月升息提供理据，而默认预期是在9月或更迟。”(完)
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路透约翰内斯堡5月8日 - 南非兰特兑美元周一下跌，回吐部份周五录得的强劲升幅，因投资者青睐发达国家市场货币，此前法国大选结果缓解了对法国可能步英国后尘，退出欧盟的担忧。
路透5月8日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 259.1 93 256.5 5 * 6月 230.3 64 228.8 4 * 7月 218.3 142 217.1 65 * 8月 212.5 675 211.3 153 * 9月 209.1 2,645 208 257 * 10月 206.6 5,823 206 905 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(