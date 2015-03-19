《全球汇市》美元从昨日美联储声明引发的跌势中反弹

韩美贸易：美国进口鸡蛋登陆韩国超市，趁禽流感之机敲开市场大门
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 美元兑欧元反弹，昨日跌幅为六年最大
* 美联储声明远比市场预期的温和
* 技术面仍显示美元前景利多
路透纽约3月19日 - 美元周四普涨，在昨日因美国联邦储备理事会(美联储/FED)声明的升息立场较预期更为谨慎而大跌后反弹，投资人仍看好美元后市。
周三美元兑欧元和英镑创六年最大单日跌幅。美元兑瑞郎也录得1月15日瑞士央行弃用瑞郎/欧元上限后最差单日表现。美元兑日圆的跌幅为12月来最大。
美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但联储下调了成长和通胀预估，并大幅下调了利率路径预估。
Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美联储声明对通胀态度温和，成了抛售美元的理由。不过他还表示，仍看好美元中期前景。
“美联储的态度对美元不那么有支撑作用，但美元升势不单单建立在美联储的政策上，”他指出，“我仍认为美元仍可能达到兑欧元平价。由于欧洲央行每日买入30亿欧元公债，希腊的问题也未得到解决，欧元很难获得动能。”
纽约尾盘，欧元兑美元 重挫2.2%，报1.0623美元，周三晚间升穿1.10美元。美元指数 升0.7%，报99.281，美元兑日圆 升0.7%，报120.96日圆。
根据外汇门户网站ActionForex.com，从技术面来看，美元仍保持了多头趋势，因守住了支撑水准。
ActionForex.com称，比如欧元兑美元在1.1096美元阻力区域下方交投，自1.0461美元的走势被视为是盘整，并可能延续。但这之后迟早会有下破。
挪威克郎兑欧元 升多达3%，为2008年来最大单日升幅，此前挪威央行没有如预期般降息，而是维持利率不变。欧元尾盘跌2.7%，报8.6343克郎。
瑞士央行周四也维持利率不变，带动瑞郎兑欧元 升0.8%，报1.0542瑞郎。美元兑瑞郎 升1.5%，报0.9916瑞郎。(完)
韩国政府预测，在假期季前将进口总计1,500吨或大约2,500万枚鸡蛋，主要从美国进口。根据海关的官方数据，去年蛋制品进口总量为1,856吨，进口额大约为1,200万美元。
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券
路透北京1月23日 - 新华社周一报导，第十二届全国政协原副主席苏荣因受贿、滥用职权、巨额财产来源不明等罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人全部财产，苏荣当庭表示服从法院判决，不上诉。