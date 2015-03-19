《全球汇市》美元从昨日美联储声明引发的跌势中反弹

* 美元兑欧元反弹，昨日跌幅为六年最大

* 美联储声明远比市场预期的温和

* 技术面仍显示美元前景利多

路透纽约3月19日 - 美元周四普涨，在昨日因美国联邦储备理事会(美联储/FED)声明的升息立场较预期更为谨慎而大跌后反弹，投资人仍看好美元后市。

周三美元兑欧元和英镑创六年最大单日跌幅。美元兑瑞郎也录得1月15日瑞士央行弃用瑞郎/欧元上限后最差单日表现。美元兑日圆的跌幅为12月来最大。

美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但联储下调了成长和通胀预估，并大幅下调了利率路径预估。

Westpac高级汇市策略师Richard Franulovich表示，美联储声明对通胀态度温和，成了抛售美元的理由。不过他还表示，仍看好美元中期前景。

“美联储的态度对美元不那么有支撑作用，但美元升势不单单建立在美联储的政策上，”他指出，“我仍认为美元仍可能达到兑欧元平价。由于欧洲央行每日买入30亿欧元公债，希腊的问题也未得到解决，欧元很难获得动能。”

纽约尾盘，欧元兑美元 重挫2.2%，报1.0623美元，周三晚间升穿1.10美元。美元指数 升0.7%，报99.281，美元兑日圆 升0.7%，报120.96日圆。

根据外汇门户网站ActionForex.com，从技术面来看，美元仍保持了多头趋势，因守住了支撑水准。

ActionForex.com称，比如欧元兑美元在1.1096美元阻力区域下方交投，自1.0461美元的走势被视为是盘整，并可能延续。但这之后迟早会有下破。

挪威克郎兑欧元 升多达3%，为2008年来最大单日升幅，此前挪威央行没有如预期般降息，而是维持利率不变。欧元尾盘跌2.7%，报8.6343克郎。