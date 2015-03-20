版本:
中国
亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 08:35 BJT

《全球汇市》美元亚洲盘初下滑，但远离本周美联储会议后触及的低点

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0666 1.0659 +0.07 -11.83 1.2097

美元/日圆 120.77 120.78 -0.01 +0.91 119.68

欧元/日圆 128.80 128.74 +0.05 -11.04 144.78

美元/瑞郎 0.9894 0.9899 -0.05 -0.47 0.9941

英镑/美元 1.4748 1.4747 +0.01 -5.30 1.5573

美元/加元 1.2706 1.2716 -0.08 +9.36 1.1618

澳元/美元 0.7649 0.7643 +0.08 -6.35 0.8168

新西兰元/美元 0.7424 0.7407 +0.23 -4.78 0.7797

澳元/日圆 92.380 92.310 +0.08 -5.49 97.750

新西兰元/日圆 89.660 89.460 +0.22 -3.91 93.310

英镑/日圆 178.11 178.11 +0.00 -4.44 186.38

澳元/新西兰元 1.0296 1.0296 +0.00 -1.65 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 张荻/陈宗琦/许娜；审校 戴素萍/张涛/龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐