《全球汇市》美元小幅走低，但仍远高于美联储声明公布后的低点

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
尽管市场人士对美联储升息的预期已经产生转变，但总趋势并未改变。大多数华尔街顶级投行现在预期美联储至少要到9月才会开始升息。
“我们的对整体大宗商品与汇市的核心看法并未改变：我们依然看空大宗商品，看好美元在10国集团(G10)与新兴市场地区的表现，”RBC Capital Markets在给客户的报告中表示。
“在固定收益方面，在过去三周数度来回拉锯，让我们受损后，我们对美国10年期公债收益率已经从看空转为中性立场，倾向观望。”
美联储会议后，美国公债收益率(殖利率)徘徊在数周低点附近，令美元承压。10年期美债收益率 在亚洲市场下滑至1.954%，从周四纽约尾盘的1.976%回落。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0682 1.0659 +0.22 -11.70 1.2097
美元/日圆 120.72 120.78 -0.05 +0.87 119.68
欧元/日圆 128.95 128.74 +0.16 -10.93 144.78
美元/瑞郎 0.9894 0.9899 -0.05 -0.47 0.9941
英镑/美元 1.4760 1.4747 +0.09 -5.22 1.5573
美元/加元 1.2678 1.2716 -0.30 +9.12 1.1618
澳元/美元 0.7679 0.7643 +0.47 -5.99 0.8168
新西兰元/美元 0.7436 0.7407 +0.39 -4.63 0.7797
澳元/日圆 92.700 92.310 +0.42 -5.17 97.750
新西兰元/日圆 89.770 89.460 +0.35 -3.79 93.310
英镑/日圆 178.18 178.11 +0.04 -4.40 186.38
澳元/新西兰元 1.0324 1.0296 +0.27 -1.39 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 王兴亚/汪红英/秦德兴/杜明霞；审校 许娜/李春喜)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率