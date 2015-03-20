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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 13:23 BJT

《全球汇市》美元小幅走低，但仍远高于美联储声明公布后的低点

尽管市场人士对美联储升息的预期已经产生转变，但总趋势并未改变。大多数华尔街顶级投行现在预期美联储至少要到9月才会开始升息。

“我们的对整体大宗商品与汇市的核心看法并未改变：我们依然看空大宗商品，看好美元在10国集团(G10)与新兴市场地区的表现，”RBC Capital Markets在给客户的报告中表示。

“在固定收益方面，在过去三周数度来回拉锯，让我们受损后，我们对美国10年期公债收益率已经从看空转为中性立场，倾向观望。”

美联储会议后，美国公债收益率(殖利率)徘徊在数周低点附近，令美元承压。10年期美债收益率 在亚洲市场下滑至1.954%，从周四纽约尾盘的1.976%回落。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0682 1.0659 +0.22 -11.70 1.2097

美元/日圆 120.72 120.78 -0.05 +0.87 119.68

欧元/日圆 128.95 128.74 +0.16 -10.93 144.78

美元/瑞郎 0.9894 0.9899 -0.05 -0.47 0.9941

英镑/美元 1.4760 1.4747 +0.09 -5.22 1.5573

美元/加元 1.2678 1.2716 -0.30 +9.12 1.1618

澳元/美元 0.7679 0.7643 +0.47 -5.99 0.8168

新西兰元/美元 0.7436 0.7407 +0.39 -4.63 0.7797

澳元/日圆 92.700 92.310 +0.42 -5.17 97.750

新西兰元/日圆 89.770 89.460 +0.35 -3.79 93.310

英镑/日圆 178.18 178.11 +0.04 -4.40 186.38

澳元/新西兰元 1.0324 1.0296 +0.27 -1.39 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚/汪红英/秦德兴/杜明霞；审校 许娜/李春喜)
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