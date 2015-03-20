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亚洲 | 2015年 3月 20日 星期五 17:34 BJT

《全球汇市》欧元/美元料创18个月最佳周度表现，受美元抛压提振

主要银行普遍认为欧元兑美元将进一步下跌，但周四终于站出一个怀疑者。与其他银行下修欧元汇率预估相反，汇丰周四将2017年欧元兑美元汇率上修至1.20。

美元兑日圆 上涨0.1%至120.88，高于周三美联储发布声明后所及低点119.29。

“日圆将和以往一样继续承压。今天市场缺乏新鲜的交投题材，日圆稍有回落，”三井住友信托银行驻东京市场策略师Ayako Sera表示。

本周稍早日本央行维持政策不变，自去年10月该行扩大刺激政策以来每月都如此。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0688 1.0659 +0.27 -11.65 1.2097

美元/日圆 120.99 120.78 +0.17 +1.09 119.68

欧元/日圆 129.31 128.71 +0.47 -10.68 144.77

美元/瑞郎 0.9865 0.9899 -0.34 -0.76 0.9941

英镑/美元 1.4754 1.4747 +0.05 -5.26 1.5573

美元/加元 1.2680 1.2716 -0.28 +9.14 1.1618

澳元/美元 0.7673 0.7643 +0.39 -6.06 0.8168

新西兰元/美元 0.7443 0.7407 +0.49 -4.54 0.7797

欧元/瑞郎 1.0546 1.0550 -0.04 -12.31 1.2026

欧元/英镑 0.7240 0.7227 +0.18 -6.64 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2725 9.2548 +0.19 -2.07 9.4688

美元/挪威克朗 8.0734 8.0869 -0.17 +8.05 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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