《全球汇市》欧元/美元料创18个月最佳周度表现，受美元抛压提振

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
主要银行普遍认为欧元兑美元将进一步下跌，但周四终于站出一个怀疑者。与其他银行下修欧元汇率预估相反，汇丰周四将2017年欧元兑美元汇率上修至1.20。
美元兑日圆 上涨0.1%至120.88，高于周三美联储发布声明后所及低点119.29。
“日圆将和以往一样继续承压。今天市场缺乏新鲜的交投题材，日圆稍有回落，”三井住友信托银行驻东京市场策略师Ayako Sera表示。
本周稍早日本央行维持政策不变，自去年10月该行扩大刺激政策以来每月都如此。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0688 1.0659 +0.27 -11.65 1.2097
美元/日圆 120.99 120.78 +0.17 +1.09 119.68
欧元/日圆 129.31 128.71 +0.47 -10.68 144.77
美元/瑞郎 0.9865 0.9899 -0.34 -0.76 0.9941
英镑/美元 1.4754 1.4747 +0.05 -5.26 1.5573
美元/加元 1.2680 1.2716 -0.28 +9.14 1.1618
澳元/美元 0.7673 0.7643 +0.39 -6.06 0.8168
新西兰元/美元 0.7443 0.7407 +0.49 -4.54 0.7797
欧元/瑞郎 1.0546 1.0550 -0.04 -12.31 1.2026
欧元/英镑 0.7240 0.7227 +0.18 -6.64 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.2725 9.2548 +0.19 -2.07 9.4688
美元/挪威克朗 8.0734 8.0869 -0.17 +8.05 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译/审校 白云/蔡美珍/李春喜/李爽/孙茉莉)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率