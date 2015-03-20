《全球汇市》联储放慢升息的前景重压美元，兑欧元本周表现为逾两年最差

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 欧元兑美元本周表现为2011年10月来最佳
* 美元兑瑞郎和日圆本周表现为两个月最差
* 美元升势保持完整
* 商品货币走强
路透纽约3月20日 - 美元周五下挫，兑欧元本周表现为逾两年最差，因市场预期美国利率调升的速度将比原先预期的更为缓慢。
本周美元兑其他货币也走软，兑瑞郎和日圆录得两个月最大周度跌幅，周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调经济成长、通胀和利率路径预估，给预期6月将升息的投资者泼了一盆冷水。
野村全球外汇部门主管Jens Nordvig表示，自美联储12月货币政策会议后美元大涨是美联储大幅下调利率预估的一个主要原因。
“这显示美联储对美元大幅波动相当敏感，美元若进一步走强可能令美联储进一步推迟收紧政策，”Nordvig称。
尽管美元回软，但市场人士表示，下跌是暂时的，美元在过去六个月大涨后本来就该有所回调。
“这只不过是美元的一些回调修正，是暂时性的，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称。
“我仍认为美元将走强，特别是当你考虑到其他的一些央行要么在降息，要么在实施某种形式的量化宽松政策。”
纽约尾盘，欧元兑美元 大涨1.3%，报1.0796美元，本周欧元兑美元大涨3%，为2011年10月来最大周度升幅。
汇丰控股周四将2017年底欧元兑美元预估上调至1.20美元，称美元的爆炸性升势正接近尾声，这是主要银行在欧元/美元未来走势上首次出现分歧。
美元兑瑞郎 跌1.4%，报0.9772瑞郎，本周大跌2.8%，美元兑日圆 跌0.5%，报120.61日圆，本周跌幅近1%。
商品货币兑美元走强，澳元兑美元 升1.7%，报0.7774美元，新西兰元兑美元 劲扬2.3%，报0.7543美元，美元兑加元 跌1%，报1.2588加元。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率