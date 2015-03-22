更新版 1-《全球汇市》联储放慢升息的前景重压美元，兑欧元本周表现为逾两年最差

(新增文末收盘表格)

* 欧元兑美元本周表现为2011年10月来最佳

* 美元兑瑞郎和日圆本周表现为两个月最差

* 美元升势保持完整

* 商品货币走强

路透纽约3月20日 - 美元周五下挫，兑欧元本周表现为逾两年最差，因市场预期美国利率调升的速度将比原先预期的更为缓慢。

本周美元兑其他货币也走软，兑瑞郎和日圆录得两个月最大周度跌幅，周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调经济成长、通胀和利率路径预估，给预期6月将升息的投资者泼了一盆冷水。

野村全球外汇部门主管Jens Nordvig表示，自美联储12月货币政策会议后美元大涨是美联储大幅下调利率预估的一个主要原因。

“这显示美联储对美元大幅波动相当敏感，美元若进一步走强可能令美联储进一步推迟收紧政策，”Nordvig称。

尽管美元回软，但市场人士表示，下跌是暂时的，美元在过去六个月大涨后本来就该有所回调。

“这只不过是美元的一些回调修正，是暂时性的，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称。

“我仍认为美元将走强，特别是当你考虑到其他的一些央行要么在降息，要么在实施某种形式的量化宽松政策。”

纽约尾盘，欧元兑美元 大涨1.3%，报1.0796美元，本周欧元兑美元大涨3%，为2011年10月来最大周度升幅。

汇丰控股周四将2017年底欧元兑美元预估上调至1.20美元，称美元的爆炸性升势正接近尾声，这是主要银行在欧元/美元未来走势上首次出现分歧。

美元兑瑞郎 跌1.4%，报0.9772瑞郎，本周大跌2.8%，美元兑日圆 跌0.5%，报120.61日圆，本周跌幅近1%。

商品货币兑美元走强，澳元兑美元 升1.7%，报0.7774美元，新西兰元兑美元 劲扬2.3%，报0.7543美元，美元兑加元 跌1%，报1.2588加元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0820 1.0659 +1.51 -10.56 1.2097

美元/日圆 120.03 120.78 -0.62 +0.29 119.68

欧元/日圆 129.88 128.71 +0.91 -10.29 144.77

美元/瑞郎 0.9751 0.9899 -1.50 -1.91 0.9941

英镑/美元 1.4949 1.4747 +1.37 -4.01 1.5573

美元/加元 1.2548 1.2716 -1.32 +8.00 1.1618

澳元/美元 0.7766 0.7643 +1.61 -4.92 0.8168

欧元/瑞郎 1.0551 1.0550 +0.01 -12.27 1.2026

欧元/英镑 0.7243 0.7227 +0.22 -6.60 0.7755

新西兰元/美元 0.7565 0.7407 +2.13 -2.98 0.7797

美元/挪威克朗 8.0293 8.0869 -0.71 +7.46 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6805 8.6193 +0.71 -3.97 9.0392

美元/瑞典克朗 8.6210 8.6710 -0.58 +10.59 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3430 9.2548 +0.95 -1.33 9.4688