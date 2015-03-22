更新版 1-《全球汇市》联储放慢升息的前景重压美元，兑欧元本周表现为逾两年最差

中国法律：个人所得税法和房地产税法列入今年人大立法预备及研究论证项目
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
(新增文末收盘表格)
* 欧元兑美元本周表现为2011年10月来最佳
* 美元兑瑞郎和日圆本周表现为两个月最差
* 美元升势保持完整
* 商品货币走强
路透纽约3月20日 - 美元周五下挫，兑欧元本周表现为逾两年最差，因市场预期美国利率调升的速度将比原先预期的更为缓慢。
本周美元兑其他货币也走软，兑瑞郎和日圆录得两个月最大周度跌幅，周三美国联邦储备理事会(美联储/FED)下调经济成长、通胀和利率路径预估，给预期6月将升息的投资者泼了一盆冷水。
野村全球外汇部门主管Jens Nordvig表示，自美联储12月货币政策会议后美元大涨是美联储大幅下调利率预估的一个主要原因。
“这显示美联储对美元大幅波动相当敏感，美元若进一步走强可能令美联储进一步推迟收紧政策，”Nordvig称。
尽管美元回软，但市场人士表示，下跌是暂时的，美元在过去六个月大涨后本来就该有所回调。
“这只不过是美元的一些回调修正，是暂时性的，”Janney Montgomery Scott首席投资策略师Mark Luschini称。
“我仍认为美元将走强，特别是当你考虑到其他的一些央行要么在降息，要么在实施某种形式的量化宽松政策。”
纽约尾盘，欧元兑美元 大涨1.3%，报1.0796美元，本周欧元兑美元大涨3%，为2011年10月来最大周度升幅。
汇丰控股周四将2017年底欧元兑美元预估上调至1.20美元，称美元的爆炸性升势正接近尾声，这是主要银行在欧元/美元未来走势上首次出现分歧。
美元兑瑞郎 跌1.4%，报0.9772瑞郎，本周大跌2.8%，美元兑日圆 跌0.5%，报120.61日圆，本周跌幅近1%。
商品货币兑美元走强，澳元兑美元 升1.7%，报0.7774美元，新西兰元兑美元 劲扬2.3%，报0.7543美元，美元兑加元 跌1%，报1.2588加元。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0820 1.0659 +1.51 -10.56 1.2097
美元/日圆 120.03 120.78 -0.62 +0.29 119.68
欧元/日圆 129.88 128.71 +0.91 -10.29 144.77
美元/瑞郎 0.9751 0.9899 -1.50 -1.91 0.9941
英镑/美元 1.4949 1.4747 +1.37 -4.01 1.5573
美元/加元 1.2548 1.2716 -1.32 +8.00 1.1618
澳元/美元 0.7766 0.7643 +1.61 -4.92 0.8168
欧元/瑞郎 1.0551 1.0550 +0.01 -12.27 1.2026
欧元/英镑 0.7243 0.7227 +0.22 -6.60 0.7755
新西兰元/美元 0.7565 0.7407 +2.13 -2.98 0.7797
美元/挪威克朗 8.0293 8.0869 -0.71 +7.46 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6805 8.6193 +0.71 -3.97 9.0392
美元/瑞典克朗 8.6210 8.6710 -0.58 +10.59 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3430 9.2548 +0.95 -1.33 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京5月3日 - 中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。
路透上海5月3日 - 人民币兑美元即期周三早盘放量微升，中间价亦结束五连跌。交易员称，近期消息面平淡依旧，美指反弹乏力，人民币贬值压力继续淡化，但实需客盘购汇需求也限制反弹空间，短期市场料仍延续早前窄幅整理走势，关注晚间美联储利率政策声明。
* 短率松动向下，提存期底资金宽松 * 票券商缺口很小，短票利率下跌 * 公司债RP交易利率略走低 记者 高洁如 路透台北5月3日 - 台湾银行间短率周三松动略向下。资金调度人士表示，提存期底市场资金宽松，主要拆款利率向下走滑，票券商和银行拆入需求并不高，并且观望午间的一年期定存单标售。 他们指出，由于今日是一年前的364天期存单到期，但明日才是新一期一年定存单交割日，而今日又是期底最后一日，估计央行今日应会积极收受定存单，将超额准备数字控制在1.4兆(万亿)的水位之内。 〞今天票券商都没借，只有一家银行有需要，〞一位大型银行交易员说。 他们表示，今日需求特别不振，资金又多，也不排除短票和债券附买回利率可能缓步向下移动。 一位不愿具名央行官员表示，台币资金呈现平稳，并无过滥，可以观察银行间超额准备的数字作为参考。目前银行每日超额准备数字都保持在450亿台币左右，呈现平稳。 若以本提存期累计至今银行间超额准备为1兆3,926亿台币计，若除以平均数30日，每日