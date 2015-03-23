《全球汇市》美元处于守势，美联储温和声明带来的谨慎心态犹存

新西兰元兑美元 徘徊在0.76美元附近，此前自近期低位0.7177反弹。

交易商预计，由于没有重要经济数据发布，亚洲交易时段不会有大波动。欧洲央行(ECB)总裁德拉吉稍晚将在欧洲议会一个委员会发表讲话，希腊问题和欧洲央行量化宽松(QE)计划必将被重点提及。

希腊总理齐普拉斯对柏林进行首次正式访问也将成为关注焦点，届时他将会晤德国总理梅克尔。

梅克尔在上周五的欧盟峰会上表示，只有在希腊的债权人批准该国的全面改革措施清单之后，希腊才会得到新的纾困资金。

如今欧盟、德国及欧洲央行官员都已公开承认希腊可能退出欧元区的风险，齐普拉斯周一在柏林与德国总理梅克尔的会谈，将受到密切关注，寻找是否有突破僵局或对峙加剧的迹象。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0817 1.0820 -0.03 -10.58 1.2097

美元/日圆 119.85 120.03 -0.15 +0.14 119.68

欧元/日圆 129.64 129.87 -0.18 -10.46 144.78

美元/瑞郎 0.9772 0.9751 +0.22 -1.70 0.9941

英镑/美元 1.4942 1.4949 -0.05 -4.05 1.5573

美元/加元 1.2554 1.2548 +0.05 +8.06 1.1618

澳元/美元 0.7821 0.7766 +0.71 -4.25 0.8168

新西兰元/美元 0.7633 0.7565 +0.90 -2.10 0.7797

澳元/日圆 93.730 93.220 +0.55 -4.11 97.750

新西兰元/日圆 91.480 90.800 +0.75 -1.96 93.310

英镑/日圆 179.08 179.43 -0.20 -3.92 186.38

澳元/新西兰元 1.0238 1.0260 -0.21 -2.21 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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