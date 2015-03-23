《全球汇市》美元走软，联储声明公布后投资者出脱看涨头寸的势头继续

* 上周联储通胀基调温和的声明仍然重压美元

* 德拉吉讲话发表后欧元走强

路透纽约3月23日 - 美元兑一篮子主要货币周一连跌第二日，因交易商预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内可能将保持宽松政策，随出脱美元多头头寸。

美元兑欧元扩大3月18日美联储声明发布后录得的跌幅。联储声明暗示，其升息时间表可能不及预期的激进。上周美元兑欧元的表现为2011年底以来最差的一周。

“市场仍然做多美元，作空欧元，因此，很容易出现任何形式的修正，”Foreign Exchange Analytics的合伙人David Gilmore在谈到市场出脱美元多头头寸时表示。美元兑欧元上周走疲前曾触及12年高位。

欧洲央行总裁德拉吉今日发表讲话后，欧元兑美元继续走强。德拉吉称，预计消费者物价将在年底前逐步回升，不过，在未来数月将保持在非常低的水平，甚至是负值区域。

分析师称，交易员将此视为欧洲央行可能提前结束购债计划的信号，尽管德拉吉称，有意执行购债计划至少至2016年9月底。

“德拉吉的乐观讲话为欧元反弹推波助澜，”BK Asset Management的董事总经理Kathy Lien表示。

Lien还表示，在周二欧元区3月制造业数据公布前，看空欧元的交易员重新买入欧元。她说，交易员预计，数据可能显示，欧元区制造业活动改善，这将进一步支撑欧元。

欧元兑美元 上扬1.31%，报1.09650美元，距离上周触及的近两周高位1.10625美元不远。美元兑日圆 尾盘回落0.24%，报119.750日圆。

美元兑瑞郎 跌1.2%，报0.96460瑞郎，距离上周触及的两周低位0.96295瑞郎不远。美元指数尾盘跌1.07%，报96.860。