《全球汇市》美元小升，受旧金山联储总裁威廉姆斯言论提振

Kotecha称，市场美元多仓仍处于极高水准，并称现在买美元可能有点迟疑。
美元兑日圆 跌0.1%，至119.65左右，接近过去几周波动区间122.04-119.29的下端。
澳元一度下跌，因汇丰3月中国制造业PMI初值再度跌破荣枯线，并创下11个月最低。
澳元兑美元 触及日低0.7835，不过随后很快反弹。最新报0.7868美元，日内下跌0.2%，但回升到中国制造业PMI数据公布前的水平。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0926 1.0945 -0.17 -9.68 1.2097
美元/日圆 119.59 119.73 -0.12 -0.08 119.68
欧元/日圆 130.66 131.04 -0.29 -9.75 144.78
美元/瑞郎 0.9669 0.9661 +0.08 -2.74 0.9941
英镑/美元 1.4938 1.4950 -0.08 -4.08 1.5573
美元/加元 1.2524 1.2522 +0.02 +7.80 1.1618
澳元/美元 0.7862 0.7880 -0.23 -3.75 0.8168
新西兰元/美元 0.7657 0.7652 +0.07 -1.80 0.7797
澳元/日圆 94.020 94.350 -0.35 -3.82 97.750
新西兰元/日圆 91.570 91.620 -0.05 -1.86 93.310
英镑/日圆 178.64 179.00 -0.20 -4.15 186.38
澳元/新西兰元 1.0258 1.0295 -0.36 -2.02 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 杜明霞/李春喜/汪红英/陈宗琦/王丽鑫；审校 蔡美珍/龚芳/张明钧)