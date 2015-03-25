《全球汇市》美元在疲弱的美国耐用品订单数据公布后进一步下滑

* 美国2月耐用品订单下滑1.4%

* 德国企业信心调查结果强劲，提振欧元

* 美元仍料处于升势中

路透纽约3月25日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，此前美国公布的经济数据逊于预期，且德国企业信心调查结果强劲，进一步带动投资人出脱美元多头仓位。

欧元兑美元连续第二日升穿1.10美元，此前美国商务部公布，2月扣除飞机的非国防资本财订单下滑1.4%，1月修订后为小跌0.1%。该报告给了投资人抛售美元的进一步理由，美元之前一路走强，一些分析师称升势过度。

“我们目前受经济数据左右，”EverBank World Markets总裁Chris Gaffney称，“这是进一步出脱美元仓位的一个例证。”

德国3月IFO企业景气判断指数升至107.9，高于路透调查预估的107.3，也较2月的106.8有所增加，为2014年7月以来最强劲表现。 数据稍早提振欧元。

分析师表示，美元仍在升势中，因美联储倾向收紧货币政策，而欧洲和日本则在实施购债刺激计划。上周美联储声明显示升息时间表没有预期的那么激进，导致美元回吐部分升幅。

美元指数自去年5月初到3月17日大涨约25%，但在3月18日美联储发布声明后已回落了约2.7%。

分析师称在4月3日美国发布3月就业报告前，美元可能保持在近期交投区间内。不过Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，波动性可能增加，因市场已有太多美元多头和欧元空头头寸。

欧元兑美元 纽约尾盘升0.34%，报1.09610美元，日高为1.10145美元。欧元仍低于3月18日触及的1.10625美元高位，3月16日欧元跌至12年低点1.04570美元后出现反弹。