《全球汇市》美元兑欧元走强，因交易商重建美元看涨头寸

* 美元兑欧元反弹，长期趋势仍为上行

* 美元兑日圆走软，因担忧海湾局势

* 强劲的美国经济数据支撑美元

路透纽约3月26日 - 美元兑欧元周四走强，有望录得一周来最大单日涨幅，因在近期走软后交易商重建美元看涨押注。

分析师称，在稍早欧元触及3月18日以来最高1.10525美元后，交易商入市重新买入美元。3月18日美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布利率声明后，欧元兑美元触及近两周高位1.10625美元。

投资者“一直在寻找更好的价位建立美元多头头寸，”巴克莱驻纽约的汇市策略师Aroop Chatterjee表示，“这可能是建立多头头寸的适当水准。”

美元在美联储立场温和的声明发表后回吐部分涨幅，之前美元指数在去年5月到3月17日累积上涨了约25%，主要因市场认为美联储最早可能在6月升息。

分析师称，欧元的长期走势仍是下行，美元趋势仍为上行，因欧美货币政策前景背道而驰，欧洲央行正在实施购债刺激举措，而美联储则倾向于收紧政策。

分析师称，强于预期的美国上周初请失业金人口和3月服务业成长数据提振对美元的信心。

但美元兑日圆小跌，之前沙特及其海湾盟国对伊朗支持的也门反政府武装发动空袭。也门扼守欧洲与海湾阿拉伯国家间的石油运输咽喉。消息重创风险意愿，提振避险日圆。

“只要还残存有中东地缘政治风险，就会有一些日圆买盘，”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。

欧元兑美元 尾盘跌0.79%，报1.08835美元，可能录得3月19日以来最大单日跌幅。

美元兑日圆 尾盘回落0.21%，报119.235日圆，盘中触及近五周低位118.330日圆。美元兑瑞郎 上扬0.3%，报0.96295瑞郎，盘中触及近一个月低位0.94910瑞郎。