更新版1-《全球汇市》美元兑欧元走强，因交易商重建美元看涨头寸

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增文末表格)
* 美元兑欧元反弹，长期趋势仍为上行
* 美元兑日圆走软，因担忧海湾局势
* 强劲的美国经济数据支撑美元
路透纽约3月26日 - 美元兑欧元周四走强，有望录得一周来最大单日涨幅，因在近期走软后交易商重建美元看涨押注。
分析师称，在稍早欧元触及3月18日以来最高1.10525美元后，交易商重新买入美元。3月18日美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布利率声明后，欧元兑美元触及近两周高位1.10625美元。
投资者“一直在寻找更好的价位建立美元多头头寸，”巴克莱驻纽约的汇市策略师Aroop Chatterjee表示，“这可能是建立多头头寸的适当水准。”
美元在美联储立场温和的声明发表后回吐部分涨幅，之前美元指数在去年5月初到今年3月17日累积上涨了约25%，主要因市场认为美联储最早可能在6月升息。
分析师称，欧元的长期趋势仍是下行，美元趋势仍为上行，因欧美货币政策前景背道而驰，欧洲央行正在实施购债刺激举措，而美联储则倾向于收紧政策。
分析师称，强于预期的美国上周初请失业金人口和3月服务业成长数据提振对美元的信心。
但美元兑日圆小跌，之前沙特及其海湾盟国对伊朗支持的也门反政府武装发动空袭。也门扼守欧洲与海湾阿拉伯国家间的石油运输咽喉。消息重创风险意愿，提振避险日圆。
“只要还残存有中东地缘政治风险，就会有一些日圆买盘，”美银美林汇市策略师Ian Gordon表示。
欧元兑美元 尾盘跌0.79%，报1.08835美元，可能录得3月19日以来最大单日跌幅。
美元兑日圆 尾盘回落0.21%，报119.235日圆，盘中触及近五周低位118.330日圆。美元兑瑞郎 上扬0.3%，报0.96295瑞郎，盘中触及近一个月低位0.94910瑞郎。
美元指数 尾盘升0.37%，报97.339。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0883 1.0969 -0.78 -10.04 1.2097
美元/日圆 119.18 119.48 -0.25 -0.42 119.68
欧元/日圆 129.68 131.07 -1.06 -10.42 144.77
美元/瑞郎 0.9627 0.9597 +0.31 -3.16 0.9941
英镑/美元 1.4848 1.4878 -0.20 -4.66 1.5573
美元/加元 1.2481 1.2514 -0.26 +7.43 1.1618
澳元/美元 0.7826 0.7842 -0.20 -4.19 0.8168
欧元/瑞郎 1.0478 1.0525 -0.45 -12.87 1.2026
欧元/英镑 0.7326 0.7368 -0.57 -5.53 0.7755
新西兰元/美元 0.7596 0.7604 -0.11 -2.58 0.7797
美元/挪威克朗 7.9096 7.8380 +0.91 +5.86 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6069 8.6049 +0.02 -4.78 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5874 8.4863 +1.19 +10.16 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3473 9.3101 +0.40 -1.28 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 母红; 审校 李军)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率