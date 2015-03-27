《全球汇市》美元本周走低，美联储主席叶伦的讲话对市场影响不大

* 叶伦讲话重申温和立场

* 美元连跌第二周

* 美元的长期升势仍未改变

路透纽约3月27日 - 美元兑一篮子主要货币周五小跌，在下周美国公布就业数据前以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话后，交易商不愿买入美元。

叶伦周五表示，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。

分析师表示，叶伦强调考虑升息是对通胀略为强硬，这导致美元缩减稍早部分跌幅，但整体讲话是在重申美联储3月18日政策声明的立场：升息的时机要看美国经济数据表现。

叶伦是在旧金山联储的一个货币政策会议上发表了准备好的讲话。

“这基本上是在重复上周美联储声明的内容，”Oanda高级外汇策略师Alfonso Esparza表示，“他们在等着看数据。”他指的是美联储的政策制定者。

美联储上周的货币政策声明显示升息时间表没有那么激进，这令华尔街大行多数将开始升息时间的预期由6月推迟至9月。

美元指数连跌第二周。

在叶伦讲话前，美元已经走软，因预计讲话立场温和可能压低美元。美元指数自去年5月初至3月17日劲升超过25%，但在美联储3月18日发布货币政策声明后回吐了部分升幅。

分析师表示，美元长期升势犹在，因今年美联储仍可能升息，但交易商在等待关键的经济数据，包括下周将出炉的3月就业报告。

“目前仍是作多美元的环境，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton称。

纽约尾盘，欧元兑美元 小涨至1.08910美元。美元兑日圆 小跌至119.150日圆，美元兑瑞郎 跌0.12%，报0.96180瑞郎。