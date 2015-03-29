更新版 1--《全球汇市》美元本周走低，美联储主席叶伦的讲话对市场影响不大

中国资管：银行理财现“春节行情”，封闭式预期收益型产品收益率上升
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
(新增文末收盘表格)
* 叶伦讲话重申温和立场
* 美元连跌第二周
* 美元的长期升势仍未改变
路透纽约3月27日 - 美元兑一篮子主要货币周五小跌，在下周美国公布就业数据前以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话后，交易商不愿买入美元。
叶伦周五表示，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。
分析师表示，叶伦强调考虑升息是对通胀略为强硬，这导致美元缩减稍早部分跌幅，但整体讲话是在重申美联储3月18日政策声明的立场：升息的时机要看美国经济数据表现。
叶伦是在旧金山联储的一个货币政策会议上发表了准备好的讲话。
“这基本上是在重复上周美联储声明的内容，”Oanda高级外汇策略师Alfonso Esparza表示，“他们在等着看数据。”他指的是美联储的政策制定者。
美联储上周的货币政策声明显示升息时间表没有那么激进，这令华尔街大行多数将开始升息时间的预期由6月推迟至9月。
美元指数连跌第二周。
在叶伦讲话前，美元已经走软，因预计讲话立场温和可能压低美元。美元指数自去年5月初至3月17日劲升超过25%，但在美联储3月18日发布货币政策声明后回吐了部分升幅。
分析师表示，美元长期升势犹在，因今年美联储仍可能升息，但交易商在等待关键的经济数据，包括下周将出炉的3月就业报告。
“目前仍是作多美元的环境，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton称。
纽约尾盘，欧元兑美元 小涨至1.08910美元。美元兑日圆 小跌至119.150日圆，美元兑瑞郎 跌0.12%，报0.96180瑞郎。
美元指数 跌0.06%，报97.374。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0887 1.0883 +0.04 -10.00 1.2097
美元/日圆 119.10 119.18 -0.07 -0.48 119.68
欧元/日圆 129.66 129.68 -0.02 -10.44 144.77
美元/瑞郎 0.9612 0.9627 -0.16 -3.31 0.9941
英镑/美元 1.4875 1.4848 +0.18 -4.48 1.5573
美元/加元 1.2608 1.2481 +1.02 +8.52 1.1618
澳元/美元 0.7744 0.7826 -1.05 -5.19 0.8168
欧元/瑞郎 1.0465 1.0478 -0.12 -12.98 1.2026
欧元/英镑 0.7313 0.7326 -0.18 -5.70 0.7755
新西兰元/美元 0.7558 0.7596 -0.50 -3.07 0.7797
美元/挪威克朗 7.9664 7.9096 +0.72 +6.62 7.4720
欧元/挪威克朗 8.6828 8.6069 +0.88 -3.94 9.0392
美元/瑞典克朗 8.5827 8.5874 -0.05 +10.10 7.7955
欧元/瑞典克朗 9.3516 9.3473 +0.05 -1.24 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
路透北京1月23日 - 中国西南财经政法大学与普益标准最新发布的银行理财周报显示，上周（1月14日-20日）276家银行共发行1,538款银行理财产品，发行银行数比上期增加13家，产品发行量较上期增加61款。
路透台北1月23日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超100.15亿台币，连两个交易日 买超共计122.17亿台币；上交易日修正后为买超22.02亿台币。 三大法人今日合计买超101.25亿台币，上交易日修正后为买超26.31亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/23 +100.15 +101.25 1/20 +22.02r +26.31r 1/19 -30.69 -28.02r 1/18 +19.99r +18.59r 1/17 +34.18r +33.53r 1/16 -58.33 -61.26r 1/13 +10.75 +9.59
特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。特朗普在就职典礼中指出，就业岗位外包至海外，对美国中产阶层造成重创，“从此刻开始，将是美国优先。”