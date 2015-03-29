更新版 1--《全球汇市》美元本周走低，美联储主席叶伦的讲话对市场影响不大

(新增文末收盘表格)

* 叶伦讲话重申温和立场

* 美元连跌第二周

* 美元的长期升势仍未改变

路透纽约3月27日 - 美元兑一篮子主要货币周五小跌，在下周美国公布就业数据前以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话后，交易商不愿买入美元。

叶伦周五表示，美联储正“认真考虑”开始减弱宽松货币政策力度，可能有充分的理据在今年晚些时候升息，但核心通胀或薪资增长下滑可能迫使美联储先按兵不动。

分析师表示，叶伦强调考虑升息是对通胀略为强硬，这导致美元缩减稍早部分跌幅，但整体讲话是在重申美联储3月18日政策声明的立场：升息的时机要看美国经济数据表现。

叶伦是在旧金山联储的一个货币政策会议上发表了准备好的讲话。

“这基本上是在重复上周美联储声明的内容，”Oanda高级外汇策略师Alfonso Esparza表示，“他们在等着看数据。”他指的是美联储的政策制定者。

美联储上周的货币政策声明显示升息时间表没有那么激进，这令华尔街大行多数将开始升息时间的预期由6月推迟至9月。

美元指数连跌第二周。

在叶伦讲话前，美元已经走软，因预计讲话立场温和可能压低美元。美元指数自去年5月初至3月17日劲升超过25%，但在美联储3月18日发布货币政策声明后回吐了部分升幅。

分析师表示，美元长期升势犹在，因今年美联储仍可能升息，但交易商在等待关键的经济数据，包括下周将出炉的3月就业报告。

“目前仍是作多美元的环境，”Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton称。

纽约尾盘，欧元兑美元 小涨至1.08910美元。美元兑日圆 小跌至119.150日圆，美元兑瑞郎 跌0.12%，报0.96180瑞郎。

美元指数 跌0.06%，报97.374。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0887 1.0883 +0.04 -10.00 1.2097

美元/日圆 119.10 119.18 -0.07 -0.48 119.68

欧元/日圆 129.66 129.68 -0.02 -10.44 144.77

美元/瑞郎 0.9612 0.9627 -0.16 -3.31 0.9941

英镑/美元 1.4875 1.4848 +0.18 -4.48 1.5573

美元/加元 1.2608 1.2481 +1.02 +8.52 1.1618

澳元/美元 0.7744 0.7826 -1.05 -5.19 0.8168

欧元/瑞郎 1.0465 1.0478 -0.12 -12.98 1.2026

欧元/英镑 0.7313 0.7326 -0.18 -5.70 0.7755

新西兰元/美元 0.7558 0.7596 -0.50 -3.07 0.7797

美元/挪威克朗 7.9664 7.9096 +0.72 +6.62 7.4720

欧元/挪威克朗 8.6828 8.6069 +0.88 -3.94 9.0392

美元/瑞典克朗 8.5827 8.5874 -0.05 +10.10 7.7955

欧元/瑞典克朗 9.3516 9.3473 +0.05 -1.24 9.4688