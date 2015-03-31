《全球汇市》美元小幅上涨，有望创2008年以来最大季度涨幅

澳元兑美元 跌0.3%至0.7634美元，向本月稍早触及的近六年低位0.7561回落。
商品价格持续疲软、对中国经济增长放缓的担忧以及澳洲国内减息的预期一并打压澳元下跌。
相比而言，周一公布的美国数据利好美元。数据显示，美国成屋待完成销售指数回升，2月核心个人消费支出(PCE)物价指数较去年同期上升1.4%，前月为上升1.3%。
“这可能安抚美联储，整体通胀数据最近表现疲软是受暂时性的能源价格下跌导致，通胀率或将逐步朝美联储目标水平回升，”纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding说。
令市场失望的是，美国2月个人支出涨幅甚微，也表明冬季严寒天气令第一季经济增长放缓。然而，很多投资者仍押注经济将出现迅速反弹。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0788 1.0832 -0.41 -10.82 1.2097
美元/日圆 120.15 120.06 +0.07 +0.39 119.68
欧元/日圆 129.63 130.05 -0.32 -10.46 144.78
美元/瑞郎 0.9695 0.9671 +0.25 -2.47 0.9941
英镑/美元 1.4777 1.4808 -0.21 -5.11 1.5573
美元/加元 1.2696 1.2673 +0.18 +9.28 1.1618
澳元/美元 0.7634 0.7647 -0.17 -6.54 0.8168
新西兰元/美元 0.7484 0.7509 -0.33 -4.01 0.7797
澳元/日圆 91.720 91.860 -0.15 -6.17 97.750
新西兰元/日圆 89.920 90.150 -0.26 -3.63 93.310
英镑/日圆 177.55 177.80 -0.14 -4.74 186.38
澳元/新西兰元 1.0194 1.0176 +0.18 -2.63 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价
(编译/审校 王丽鑫/刘秀红/张若琪/杜明霞/李春喜/蔡美珍)